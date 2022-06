Maksym houdt met collega's vanuit Naardens hotel communicatie van thuisland in de lucht

Het klinkt als een James Bond-film, maar vanuit het voormalige NH Hotel in Naarden houden zo'n veertig Oekraïense vluchtelingen belangrijke communicatie in hun thuisland in de lucht. Deze infrastructuur wordt gebruikt door de militairen en andere vluchtelingen om contact te kunnen houden met hun geliefden. Maksym Skvarnyk is één van de medewerkers.

Maksym Skvarnyk uit Kiev - Daan Visser

Dat dit mogelijk is komt door de samenwerking tussen de gemeente Gooise Meren en VodafoneZiggo. De veertig Oekraïners zijn namelijk medewerkers van de Oekraïense tak van het telecombedrijf. Vanuit het oorlogsgebied zijn ze met hun gezinnen in het hotel in Naarden terechtgekomen. Zo ook Maksym uit de hoofdstad Kiev. Gelijk op de dag van de inval van Rusland, 24 februari van dit jaar, ontvluchtte hij met zijn vrouw en twee kinderen het land. Via Roemenië vloog hij naar Portugal waar hij twee maanden verbleef. Daar hoorde hij van zijn werkgever dat er in het verre Nederland een hotel is waar Oekraïense collega's op afstand tijdelijk konden doorwerken. Écht bijdragen Vanachter zijn laptopje in de ontbijthal van het voormalige hotel houdt de 27-jarige medewerker met zijn collega's de communicatie van zijn thuisland in de lucht. "Ik draag echt wat bij aan mijn thuisland", zegt hij trots. Hij benadrukt ook dat hij nog steeds normaal doorbetaald krijgt door het bedrijf. Zijn exacte baanomschrijving is het analyseren van de tarieven en kijken hoe dat beter kan. Maar de oorlog zorgt wel dat hij wat soepeler met de regels kan omgaan dan voorheen. "Zo gaven we gratis data aan onze cliënten en vooral die in hele onveilige omgevingen. Wij zijn dan ook minder hard als je vanuit oorlogsgebied je rekeningen niet betaald."

De voorgevel van het hotel - Daan Visser

Nu is Maksym geaard in het kleine Naarden, dat in het niets valt in vergelijking met zijn thuisstad Kiev met haar 2,8 miljoen inwoners. "Het lijkt een beetje op de sprookjes uit mijn jeugd. Een plek met kleine huisjes met molens in de buurt." Het wonen in Naarden bevalt hem, maar op sommige momenten is het toch zwaar. "Soms voel je je schuldig dat je in een veilige omgeving bent terwijl vrienden dat niet zijn." Arbeidsethos Het arbeidsethos van de Oekraïners in het hotel past perfect in het straatje van de burgemeester van Gooise Meren, Han ter Heegde. Hij benadrukt bij het hotel dat hij graag ziet dat de vluchtelingen aan de bak gaan. "Hup, gelijk bijdragen." In totaal zijn er 120 Oekraïners opgevangen in het voormalige hotel, maar de opvanglocatie moet uiteindelijk plek bieden aan 200 tot 240 vluchtelingen uit Oekraïne.