Wéér succes voor Alkwin Kollege bij KNAW-onderwijsprijs, nu met vliegtuigvleugels

Voor de tweede keer in drie jaar heeft het Alkwin Kollege hoge ogen gegooid bij de KNAW-onderwijsprijs voor de beste profielwerkstukken van 6-vwo'ers. Twee jaar geleden eindigden twee scholieren van de Uithoornse school op de eerste plek, dit jaar zijn Annika (18, Kudelstaart), Wouter (18, Vinkeveen) en Wolf (17, Uithoorn) tweede geworden met hun onderzoek naar de aerodynamica van vliegtuigvleugels.

Annika, Wouter en Wolf doen proeven voor hun profielwerkstuk over aerodynamica vliegtuigvleugels - Annika Valkering

Vwo'ers moeten in hun zesde laatste jaar een eindopdracht maken, waar ze minimaal tachtig uur aan besteden en waarmee ze voorsorteren op wetenschappelijk onderwijs. "In eerste instantie dacht ik dat ik mijn pws (profielwerkstuk, red) alleen wilde maken, want vrijheid is fijn", vertelt Annika, "maar ik vond het toch veel leuker om het samen te doen." Zweefvliegtuig Zo gebeurde het dat Annika zich aansloot bij Wolf en Wouter, met wie ze sinds 3 vwo bevriend is. De twee jongens hadden al bepaald dat ze iets met luchtvaart wilden doen, maar het uiteindelijke idee kwam later pas. "We waren lange tijd van plan om zelf een zweefvliegtuig te bouwen, maar dan was het meer een ontwerpproject geworden", licht Annika toe waarom dat plan uiteindelijk is afgeketst. Uiteindelijk besluiten de drie de efficiëntie van vliegtuigvleugels onder de loep te nemen. Maar waar Wouter en Wolf van huis uit veel affiniteit met vliegtuigen en luchtvaart hebben, geldt dat niet voor Annika, bekent ze.

Quote "Omdat we alle drie dicht bij Schiphol wonen, weten we hoe het is als er voortdurend vliegtuigen overkomen" Annika valkering, winnaar KNAW-onderzoeksprijs

"Maar het is sowieso leuk om over veel dingen te leren en om iets te doen voor de verduurzaming van de luchtvaart. Omdat we alle drie dicht bij Schiphol wonen, weten we hoe het is als er voortdurend vliegtuigen overkomen. Wij zijn eraan gewend, maar als er vrienden langskomen, horen ze ze iedere vijf minuten." Bladblazer Voor hun onderzoek hebben ze een workshop 'vliegtuigvleugels' aan de TU Delft gevolgd, waar ze ook proefjes mochten doen in een windtunnel. Voor hun eigen onderzoek konden ze een windtunnel van school gebruiken. "Maar die was zo krakkemikkig dat we die een upgrade hebben gegeven, onder andere met een bladblazer."

Voor de kenner/liefhebber Annika's, Wolfs en Wouters onderzoeksvraag luidt: wat is de hoogst mogelijke verhouding tussen de liftcoëfficiënt en de weerstandscoëfficiënt van een vleugel? Om antwoord te geven op die vraag, hebben ze de ideale verhouding tussen de lengte en de breedte van de vleugel, de ideale bolling van de vleugel, én de ideale hoek van de vleugel ten opzichte van de wind berekend. Het onderzoek liet zien dat de hoogst mogelijke verhouding tussen de liftcoëfficiënt en de weerstandscoëfficiënt 7,1 is. Deze waarde is bereikt met de vleugel met NACA code 4420 en een aspect ratio van 4:1 bij een angle of attack van 5. Lees hier het hele verslag en bekijk in de video hieronder een presentatie van de drie scholieren over hun onderzoek (vanaf 2.37) Artikel gaat verder onder video

Eerder dit jaar wonnen de drie al de Alkwin Award, waarmee de school jaarlijks de scholier(en) achter het beste profielwerkstuk beloont. En nu dus de tweede plek bij de KNAW Onderzoeksprijs. "Toen we in 2021 begonnen, zeiden we tegen elkaar dat het grappig zou zijn als wij de prijs óók zouden winnen", verwijst ze naar de eerste plek van Fyor Klein Gunnewiek en Winstijn Smit, die onderzoek deden naar kunstmatige intelligentie voor zelfrijdende auto's. Dit jaar ging de eerste prijs binnen het profiel Natuur en Techniek naar een scholier uit Amsterdam, die onderzocht of een kunstmatig oor kan vaststellen wie een muziekstuk gecomponeerd heeft. "Een terechte winnaar", oordeelt Annika.

Wie denkt dat de drie hoogvliegers nu Aerospace Engineering aan de TU Delft gaan studeren, heeft het mis. "Wouter gaan Werktuigbouwkunde doen, en ik ga Psychology & Technology in Eindhoven doen", vertelt Annika. Eerder hadden de drie al gehoord dat ze hun profielwerkstuk bij de beste drie profielwerkstukken van Nederland hoorde. Gisteravond was de uitreiking van de onderwijsprijzen, en hoorden de Uithoornse scholieren dat ze op de tweede plek zijn geëindigd. Het prijzengeld - 1.500 euro - is bedoeld om je eerste studiejaar gedeeltelijk mee te financieren. "Dan zal goed van pas komen", besluit ze.