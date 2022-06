Nieuwe haring alweer vetter en romiger dan vorig jaar

Liefhebbers kijken er reikhalzend naar uit, de komst van de nieuwe haring. Ze staan er vroeg voor op en de echte gourmand drinkt er natuurlijk een borreltje bij. Vandaag was het weer zover, gisteren werd het eerste vaatje in Scheveningen geveild en vandaag vliegen ze over de toonbank. En zoals ieder jaar is de nieuwe vangst alweer lekkerder dan vorig jaar.

"We gingen vanmorgen om tien uur open en om een uur of twaalf hadden we al acht emmers verkocht" zegt een tevreden Cindy, eigenaresse van vishandel Kaatje aan de Zeeweg in IJmuiden. Ze verwacht dat vandaag een omzet van twintig emmers wel gehaald wordt. Hoogtepunt van het jaar Een van de smulpapen die zich op het terras tegoed doen aan een rauw visje met uitjes en zuur geeft toe dat ze er ieder jaar naar uit kijkt. "We hebben gisteren opa nog gebeld om te vragen of hij mee ging, maar die kon helaas niet dus gaan we 'm maar een lekker harinkie brengen" zegt ze. Een andere bezoeker in een scootmobiel neemt voorzichtig een slokje korenwijn en laat zich de vis goed smaken. Genietend kondigt hij aan dat hij er morgen weer een gaat halen "en dat gaat deze hele week zo", zegt de liefhebber.

Quote "de haring is echt beter dan vorig jaar, hij is zachter, dat horen we ook van klanten" Peggy, haringspecialist

Hoe sneller je erbij bent hoe lekkerder ze zijn legt Peggy uit die bij een traditioneel haringkarretje visjes schoonmaakt. "Nu zijn ze zacht en romig en naarmate de tijd verstrijkt moet er steeds meer zout in de tonnetjes en worden ze zouter", vertelt ze. Eerste vaatje Vandaag kunnen we allemaal proeven, maar eigenlijk begon het haringseizoen gisteren met de veiling van het eerste vaatje in Scheveningen ten bate van het goede doel. Het eerste vaatje van het seizoen bracht 113.500 euro op, een record. De traditie is na twee coronajaren weer in ere hersteld. Het eerste vaatje Hollandse Nieuwe is verkocht aan VNV, de vereniging van Nederlandse visspecialisten. De opbrengst is hoger dan drie jaar geleden. Toen bracht het eerste vaatje haring 95.500 euro op.