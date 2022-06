Grote brand in garage Enkhuizen is onder controle, 'bewoners hielpen blussen'

Aan de straat Om de Lande in Enkhuizen is vanmiddag brand uitgebroken in een garage. In de garage trof de brandweer enkele gasflessen aan. De bewoners stonden buiten en raakten niet gewond. De brand is inmiddels onder controle.

Inter Visual Studio / Danielle Rood

Volgens een getuige ter plaatse hebben buren geprobeerd om de brand te helpen blussen, terwijl de hulpdiensten nog onderweg waren. De brand bleek toch te groot. De brandweer rukte groot uit en moest al snel opschalen. Ook naburige brandweerkazernes uit Stede Broec en Andijk werden ingeschakeld. Rond 16:30 uur was de brand onder controle. De garage raakte flink beschadigd, net als een stuk aanbouw naast de woning. Wat de oorzaak van de brand was, is nog onduidelijk.