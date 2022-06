Topdruke bij touringcars door teveel schoolreisjes en personeelstekorten

Het is topdrukte voor touringcarbedrijven in de laatste maanden voor de zomervakantie. Deze maanden zijn altijd druk, maar door uitgestelde schoolreisjes, bedrijfsuitjes en grote personeelstekorten, kunnen bedrijven de vraag nog maar amper aan. Bedrijven moeten regelmatig nee verkopen aan met name scholen, blijkt na een rondvraag.

pasja1000 / Pixabay

In de coronajaren lag de sector helemaal stil. Dat zorgde ervoor dat veel chauffeurs ander werk zijn gaan zoeken, merkt ook Jan de Jong van Alpha Tours uit Hem. De ondernemer heeft veel personeel vast weten te houden, maar een aantal zijn vertrokken. "Mensen zijn op lijnbussen gaan rijden, of gingen vervroegd met pensioen omdat ze hun rijbewijs niet konden of wilden verlengen." Daar komt volgens De Jong bij dat er in de coronastilte vrijwel geen nieuwe instroom bijkwam. "Er was geen werk, dus niemand koos voor een opleiding. Het CBR had bovendien ook maar weinig plaats." Enorme vraag Concurrent Peereboom Touringcars leidt personeel zelf op en bleef dat ook tijdens de coronaperiode doen. Daarom vallen de gaten in de roosters bij medewerker Chantal Berends mee. "Normaal leiden we alleen aan het eind van het jaar nieuwe chauffeurs op. Nu doen we dat het hele jaar."

Quote De vraag is veel hoger dan het aanbod, alle scholen willen tegelijk op reis" Chantal Berends, Peereboom Touringcars

De grootste drukte komt volgens Berends vooral door de enorme vraag op dit moment. Die ligt altijd hoog in de laatste maanden voor de zomervakantie, maar dit jaar is dat uitzonderlijk, merkt ze. "De vraag is veel hoger dan het aanbod. Alle scholen willen allemaal tegelijk op reis, omdat ze twee jaar niet mochten." Het bedrijf moet meerdere keren per dag nee verkopen op aanvragen. "Op sommige dagen zijn de bussen simpelweg op." Op tijd Scholen die ruim van tevoren reserveerden, lijken op weinig problemen te stuiten. Maar ook op tijd plannen, blijkt geen garantie. Daar kan de Hoornse Heidi Stapper over mee praten. Stapper organiseert de schoolreisjes van basisschool De Hoeksteen, als lid van de oudercommissie. En ondanks dat ze in maart al begon met de voorbereidingen, kreeg de school vorige week pas uitsluitsel dat de school volgende week op pad kan. "We kregen half maart al van onze vaste busmaatschappij te horen dat het erg druk was. Ze konden alle aanvragen niet tegelijk verwerken, maar zouden zo snel mogelijk laten weten of het kon. Pas na zes weken kwam de reactie dat ze niks voor ons konden betekenen."

Quote "We kregen vorige week pas de bevestiging dat er voor íedereen plek was" Heidi Stapper, organiseerde schoolreisje

Gehaast ging Heidi op zoek naar een alternatief, dat werd uiteindelijk gevonden in Purmerend. "Dat bedrijf heeft hemel en aarde bewogen om ons te helpen. Eerst alleen voor de eerste 150 passagiers, we kregen vorige week pas de bevestiging dat er voor íedereen plek was." Gekkenhuis Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), de branchevereniging voor touringcars, ziet de drukte ook, vertelt woordvoerder Hilbert Michel. "Het hoogseizoen begint meestal half maart. Niet veel later gingen net alle laatste coronamaatregelen eraf. Sindsdien is het gekkenhuis." Het aantal bedrijven is, volgens Michel in tegenstelling tot de verwachtingen, nauwelijks afgenomen. De personeelsomvang is wel vele malen kleiner geworden. "Veel chauffeurs zijn naar het vrachtverkeer vertrokken. Bovendien is het personeel in deze sector relatief oud. Veel zijn met pensioen gegaan." Busmaatschappijen adviseren scholen nu om hun schoolreisje naar het begin van het jaar te verplaatsen. Dat advies heeft basisschool De Hoeksteen ter harte genomen. Heidi: "Wij hebben na dit advies ons schoolreisje naar september verplaatst. Dat is allemaal alvast geregeld. Deze stress hoef ik niet nog een keer."