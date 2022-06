Heerlijk weer tijdens eerste dag Wandel4daagse Alkmaar

De wandelaars liepen vandaag van Alkmaar naar Bergen. Deze eerste dag gaat de route door de oer-Hollandse polders, waar wandelaars genieten van de rust langs het water en het eindeloze uitzicht. De wandelaars die 40 kilometer lopen, konden nog even lekker uitwaaien op het strand. De feestlocatie, waar alle routes langskomen is hetzelfde gebleven: de Ruïnekerk Bergen.

Omdat het de komende dagen behoorlijk warm wordt, heeft Le Champion maatregelen genomen. "Er staan extra watertappunten langs de route en we hebben vooraf tips gegeven aan de wandelaars, over wat ze moeten doen bij warm weer. De EHBO houdt het ook allemaal goed in de gaten", aldus Geert Wit van Le Champion.

Verrassen

Waar voorgaande jaren iedere dag op een andere plek werd gestart is er nu gekozen om elke dag op het Canadaplein te beginnen. Ook zijn de routes compleet vernieuwd. "Het idee is om de wandelaars te verrassen. Het is ook goed om eens in de zoveel tijd weer te vernieuwen."

Naast nieuwe routes kunnen wandelaars dit jaar ook gebruik maken van een app waarop ze precies kunnen zien hoe lang ze over de tocht gedaan hebben. Ook kan het thuisfront meekijken. "Wel zo handig als we zaterdag over de finish komen", aldus een van de wandelaars.

NH Nieuws was vanmorgen bij de start van de Wandel4daagse. Bekijk hieronder het verslag van de eerste wandeldag.