ILT vindt geen bewijs voor zeelozingen door Tata Steel

Na het eerste deel van haar onderzoek concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat er geen bewijs is voor de zeelozingen van bijvoorbeeld steenkool en ijzererts door Tata Steel. Onder andere de dronebeelden die dat zouden laten zien, tonen volgens ILT niet aan dat de resten in het water geveegd worden.

Voor het eerste deel van het onderzoek heeft ILT alle bij de vijf instanties bekende inspecties en overtredingen op een rijtje gezet en de dronebeelden van het NHD bestudeerd. En de conclusie op basis van die informatie is: Tata is niet schuldig.

Dat is illegaal, want de Noorzee is een beschermd gebied. Rond dezelfde tijd noteerde de ILT een schip met een vervuild dek aan de kade van het IJmuidense staalbedrijf.

Vivianne Heijnen (staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat) stelde een onderzoek in nadat het Noordhollands Dagblad (NHD) aan de hand van eigen onderzoek met dronebeelden en anonieme bronnen bij Tata Steel meldde dat ' duizenden kilo's steenkool en ijzererts in de Noordzee belanden' .

Ook de verzamelde rapportages van overtredingen in 2017 tot en met 2021, zijn geen reden te denken dat Tata Steel grootschalige dumpingen van afvalstoffen in de zee doet, zegt het 'onderzoeksrapport ladingsresiduen' . Er is veel informatie beschikbaar: niet minder dan vijf toezichthoudende instanties leverden hun Tatadossier van de afgelopen jaren in.

Een woordvoerder van ILT legt uit dat de dronebeelden van het medium één cruciaal element missen: de lozing in water. “Het NHD wilde de beelden met ons delen. Toen hebben we onderzocht waar er precies gefilmd is en gekeken wat er precies te zien is. Als dan blijkt dat er sprake is van een illegale lozing, kunnen wij daar opvolging aan geven."

Maar de beelden waren dus niet compleet. De woordvoerder: "Er is wel te zien dat er stoffen naar de zijkant van het dek geveegd worden, maar er is niet te zien dat die stoffen bij de haven in het water geloosd worden. De beelden dat de stoffen het water inkomen, die zijn er niet."

En dus valt niet uit te sluiten dat de stoffen naar de zijkant zijn geveegd, om vervolgens goed te verwerken. "En dat rijmt ook met de andere bevindingen van de toezichthouders."

Talloze inspecties

En gegevens zijn er dus genoeg: in vijf jaar tijd deed ILT 124 inspecties naar naleving van de lozingsregels. Rijkswaterstaat deed 180 specifieke conctroles en nog 135 algemene, waar scheepsladingen een onderdeel van kunnen zijn. De Omgevingsdienst inspecteerde scheepsverladingen 71 keer specifiek. De kustwacht voerde jaarlijks ook 1.500 tot 2.000 inspecties uit, waarbij controle op lozingen één van de onderdelen is.

Naast enkele overtredingen van andersoortige regels, trof Rijkswaterstaat in oktober 2021 één keer een bootje met bootlieden in dienst van Tata Steel met veel kolen op het dek. Zij waren voor het bedrijf aan het werk. Een onderzoek naar dat incident loopt nog. ILT kon Tata geen enkele keer op zo'n overtreding betrappen.

Onwenselijke ontwikkeling

Verder merkt de ILT in het rapport een onwenselijke ontwikkeling op: zowel de kustwacht als The Port of Amsterdam zien wel steeds vaker een schip van Tata Steel met een vuil dek. In 2017 maakte de kustwacht daar één keer melding van, tegenover vijf keer in 2021. The Port of Amsterdam zag het aantal niet-schone dekken in de afgelopen drie jaar toenemen van vijf naar zes en vorig jaar tien.

Ongunstig, zegt de woordvoerder van de ILT: "We kunnen ze niet dwingen met een schoon dek uit te varen, maar het maakt de kans dat er stoffen de zee in waaien, of overslaan groter."

Kapiteins worden wel verzocht hun dek schoon te maken voor zij uitvaren. Bovendien heeft de ILT "vanaf maart 2022 het preventief toezicht op vertrekkende schepen bij Tata Steel, met de inzet van drones, tijdelijk geïntensiveerd", aldus het rapport. Het gebeurt nu twee keer per week.

Deel twee volgend jaar

Het onderzoek heeft ook beperkingen: zo is de beschuldiging van het NHD dat kapiteins zwart geld hebben aangenomen van Tata om te lozen, niet onderzocht in dit rapport. En hoewel het aantal controles erg hoog is, erkent de ILT-zegsvrouw: "Je kunt nooit op alles toezien."

Het goede nieuws stapelt zich vandaag op voor het staalbedrijf, aangezien het bedrijf vanochtend 'met vertrouwen' durfde te zeggen dat het bedrijf vijftig procent vermindering van kankerverwekkende PAK's-uitstoot heeft bereikt ten opzichte van 2019.

Het tweede deel van dit 'onderzoeksrapport ladingsresiduen' staat begin 2023 op de planning en gaat over hoe goed het aangescherpte toezicht van zeeschepen bij Tata Steel tot het einde van dit jaar.