De Peiling: snackbars mogen niet te dicht bij een school zitten

Een frietje met een dikke klodder mayonaise, broodje shoarma of toch een frikandel speciaal. Leerlingen kunnen tijdens hun lunchpauze bij meer steeds fastfoodtenten terecht en snacken dan ook wat af. Het aantal fastfoodlocaties in de buurt van middelbare scholen steeg de afgelopen 10 jaar met 40 procent, meldt Pointer.

Op scholen met voornamelijk achterstandsleerlingen, groeide het fastfoodaanbod zelfs met 48 procent. Ook het aantal ijssalons en snoepwinkels in de directe omgeving van scholen nam het afgelopen decennium met 35 procent toe. De snackbars, pizzeria's en shoarmatenten zitten binnen vijf minuten lopen van scholen.

De jeugd wordt dikker en ongezonder

De opkomst van ongezond eten in de buurt van tieners is problematisch. Het zorgt voor overgewicht en ziektes als diabetes type 2, hart- en vaatziekten en kanker. Het aantal tieners met overgewicht is de afgelopen dertig jaar verdubbeld en inmiddels is één op de zes pubers te zwaar. Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid noemt de uitkomst van het onderzoek 'shocking'. Hij vindt en niet gek dat kinderen voor een vette hap kiezen als het aanbod zo groot is.

De fastfoodlocaties zitten dicht bij scholen, maar moet er niet ingegrepen worden? Er is bij coffeeshops bijvoorbeeld een afstandscriterium en is afgesproken om een shop binnen een straal van 250 meter van scholen te sluiten.

Vind jij dat snackbars en andere fastfoodlocaties niet te dicht bij scholen mogen zitten?