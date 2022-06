Tennistrainer Dennis van S. verdachte in zedenzaak, zijn Hoofddorpse club verbreekt banden

De prominente tenniscoach die onlangs werd aangehouden op verdenking van een zedendelict is Dennis van S. De trainer gaf tot voor kort les op het Arnolduspark in Hoofddorp. Dat bevestigen meerdere bronnen binnen de Haarlemmermeerse tenniskringen vandaag tegenover NH Nieuws.

Een bron binnen tennisvereniging Arnolduspark laat weten dat alle banden met Van S. zijn verbroken. Iedereen bij tennisvereniging Arnolduspark zou de afgelopen periode geïnformeerd zijn via een mail.

Dennis van S. werd in mei aangehouden op verdenking van een zedendelicht. Twee tennistrainers die met hem werkten hebben aangifte gedaan wegens seksueel misbruik.

Mondiale top-100

De NOS schreef vanochtend over een schok in de tennistop. Zelf was Dennis van S. als speler actief in de mondiale top-100. De twee mannen die aangifte tegen hem deden, zouden in het profcircuit spelen.

Het onderzoek naar Van S. is in volle gang. Afgelopen periode is hij ondervraagd en kort vastgehouden, inmiddels is hij vrij in afwachting van het onderzoek.

Tot zeven jaar geleden was Van S. ook actief op de Amsterdamse club Amstelpark. De club laat weten dat zij geen enkele signalen hebben ontvangen van leden of trainers die wijzen op misbruik door Van S.

'Natuurlijk geschrokken'

De Koninklijke Nederlandse Tennis Bond (KNLTB) laten weten 'natuurlijk geschrokken te zijn' door het nieuws. "We brengen geen namen naar buiten, maar werken mee aan het onderzoek", zegt woordvoerder Ellen Julius tegen NH Nieuws. Daarin trekt de KNLTB op met NOC*NSF, meldt de bond op haar site.

Ze benadrukt dat de bond niet de illusie heeft gehad dat de tenniswereld immuun is voor misbruikschandalen. Daarom wordt er veel aan preventie gedaan."We zijn al jaren bezig om bij onze verenigingen te promoten, er zijn gedragscodes, een meldpunt en we adviseren clubs om van bestuursleden en trainers een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag, red) te vragen."