Onafhankelijk onderzoek na 23 meldingen over intimidaties en angstcultuur Cultuurgebouw

De Raad van Toezicht neemt daarmee het advies van klachtencommissie ArboNed over. Die organisatie laat in een reactie op een officiële klacht weten zich zorgen te maken over de sfeer in het Cultuurgebouw en adviseert de Raad van Toezicht een extern bureau onderzoek te laten doen naar de cultuur en leiderschap binnen de organisatie.

"De commissie krijgt op basis van aanleverde stukken en de toelichting van een gesprek de indruk dat er binnen de organisatie meer gaande is", schrijft ArboNed. De indruk wordt onderstreept door de 23 meldingen die binnen één week zijn ingediend bij de Ondernemingsraad van het Cultuurgebouw.

Twintig meldingen

Een petitie tegen de naamsverandering van het Cultuurgebouw lijkt de katalysator voor de meldingen. Max Merkx, voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) sprak half maart over 23 meldingen, in een brief van wethouder Marja Ruigrok wordt gesproken over in totaal twintig meldingen: "Er zijn zes meldingen over de directeur-bestuurder, zes meldingen over het gehele managementteam en acht meldingen over de naamgeving."

Als reactie op het aantal meldingen en de slechte indruk, schrijft de klachtencommissie dat de RvT een onafhankelijk onderzoek naar de cultuur en leiderschap binnen het Cultuurgebouw moet overwegen.

Onafhankelijk onderzoek

De voorzitter van de RvT heeft aan NH Nieuws laten weten dat in september een medewerkers-tevredenheidsonderzoek uitgevoerd gaat worden. Wie dat onderzoek gaat doen is nog onduidelijk: "De voorbereidingen zijn in volle gang en de keuze van het bureau moet nog gemaakt worden", aldus Merkx.

Om voor medewerkers een directe leidinggevende en een aanspreekpunt te creëren is de dubbelrol van Arjen Davidse beëindigd. Tot voor kort bekleedde hij de stoel van directeur-bestuurder, nu wordt het directeurschap overgenomen door twee andere directieleden.

Niet alleen de klachtencommissie maakt zich zorgen om de sfeer binnen het Cultuurgebouw. Ook de lokale afdeling van D66 stelde onlangs vragen over de situatie.