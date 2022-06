Enorme verhoging van tafel: Wijdemeren buigt zich over beter plan voor toerismebelasting

Er was eerder heel veel gesteggel over het plan, maar nu de gemoederen wat zijn bedaard gaat de gemeente Wijdemeren samen met ondernemers praten over het verhogen van de toeristenbelasting. Deze belasting moet er voor zorgen dat de toeristen die bijvoorbeeld overnachten langs de Loosdrechtse Plassen, de gemeente meer geld opleveren. De gemeente heeft dat geld hard nodig. Er wordt nu gekeken naar een eerlijk systeem.

Eind vorig jaar moest de politiek ingrijpen. Tot verrassing van menigeen in Wijdemeren lag daar ineens het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om de toeristen- en forensenbelasting flink te verhogen. De eerste zou bijvoorbeeld van 1,25 naar 3 euro gaan.

Pittige brief

De recreatiesector in Wijdemeren stond op de achterste benen door dit voorstel, waarmee het college de begroting sluitend probeerde te krijgen. Ondernemers klopten direct aan bij de gemeente, spraken in bij politieke vergaderingen en vanuit de sector kwam ook een pittige brief naar de gemeenteraad waarin de onvrede werd geuit.

De gemeenteraad greep daarop in. De raad gaf burgemeester en wethouders de opdracht om met het plan terug naar de tekentafel te gaan en tot een beter plan te komen waar meer Wijdemeerders achter zouden staan en bovenal ook eerlijker was.

Betere deal

Daar gaat nu naar worden gekeken, zo maakt de gemeente deze week bekend. De recreatiesector en de gemeente gaan een nieuwe deal sluiten. Dat is nog niet alles, want er komt ook een adviescommissie die de raad adviezen geeft over planvorming en het uitgeven van het geld dat bedoeld is voor recreatie.

In de afgelopen periode hebben wethouders Jos Kea en Jan-Jaap de Kloet en een delegatie van ondernemersvereniging Hiswa-Recron, het Watersportverbond en Ondernemend Wijdemeren gewerkt aan het onderlinge vertrouwen en gepraat over de toeristen- en forensenbelasting.

Onderzoek

Zo hebben zij besloten dat er een overzicht nodig is van het huidige aantal verblijfsaanbieders en gasten. Daarmee krijgen de gemeente en de sector beter zicht in de verschillende verblijfsvormen en het ritme van het verblijf in Wijdemeren.

Deze onderzoeksresultaten moeten leiden tot een eerlijke belasting van bedrijven en meer middelen om onder meer te kunnen werken aan vernieuwing, verbetering en toezicht.