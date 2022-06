Abbekerkse voetbalclub wint competitie, tegenstander komt niet opdagen

De KNVB heeft de Abbekerkse voetbalclub ALC maandag tot winnaar verklaard in de nacompetitie. De reden is opvallend: de club moet zondag de finale spelen tegen de Texelse club Oosterend, maar de Texelaren komen niet opdagen.

Aanvankelijk leek het erop dat Oosterend de finale niet op neutraal terrein wilde spelen, maar volgens voorzitter Jan Bloem ligt dat anders. De club kan volgend seizoen waarschijnlijk geen team op de been brengen dat het niveau van de vierde klasse aan kan. Bij winst zondag zou de club naar de vierde klasse promoveren. "Dat gunnen we daarom liever aan ALC", ligt Bloem toe.

