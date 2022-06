Campagne moet criminaliteit in de vastgoedwereld aanpakken

Een hennepkwekerij in een woning, geheime wapenopslag in een bedrijfspand of illegale prostitutie in een leeg kantoor: regelmatig vinden criminelen hun weg naar panden via de vastgoedwereld. Om dat een halt toe te roepen hebben de gemeenten Alkmaar, Heiloo, Bergen en Castricum een campagne gelanceerd om misstanden in de branche aan het licht te brengen.

De campagne moet ervoor zorgen dat mensen die in de sector werken, bewust gemaakt worden van de criminele activiteiten die in de vastgoedbranche plaats kunnen vinden.

"We willen bijvoorbeeld makelaars, taxateurs, hypotheekadviseurs en notarissen weerbaarder maken. We willen dat ze met andere ogen naar een transactie leren kijken", vertelt de burgemeester van Castricum, Toon Mans, op NH Radio. "Bovendien moet het makkelijker zijn misstanden te melden."

Snel achter elkaar verkocht

De gemeenten gaan in gesprek met de partijen en willen aan de hand van voorbeelden laten zien hoe je met andere ogen naar een transactie kunt kijken. "Wat zegt het als een pand twee of drie keer achter elkaar wordt verkocht? Of als er spullen worden aangeboden bij de eigenaar van een schuur, of de ramen afgeplakt zijn?"

Volgens Mans wordt er gelukkig niet heel vaak een drugslab opgerold in zijn gemeente. "Maar als we er eentje vinden dan hoor je omwonenden of de makelaar bijvoorbeeld achteraf zeggen dat ze het vreemd vonden dat de eigenaar van het pand regelmatig een nieuwe auto had. We hopen dat dit nu eerder gemeld wordt."