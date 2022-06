Culture Club: de straatkunst van Hans Bossmann en de liedjes van Wendy Moore

Wie de kunstwerkjes in de Van Zeggelenbuurt wil zien, moet er snel bij zijn. Alles wat Bossmann neerzet, is bijna meteen ook weer weg. "Sommige zijn al binnen een dag van hun plek. Mensen nemen ze mee, want ik zie nergens stukgegooide beeldjes ofzo. Tot nu toe is alles verdwenen, maar dat is niet erg want het hoort ook bij het kunstwerk. Mensen verrassen vind ik het leukst. Dat het tijdelijk is, hoort daarbij."

Deze lente beschildert Bossmann aardewerken beeldjes: "Ik noem het zelf kitsch en zet ze op onverwachte plekken op straat." Zo heeft hij de beeldjes al op richeltjes, elektriciteitskastjes en muurtjes neergezet. Omdat hij vindt dat de Van Zeggelenbuurt wel wat kunst kan gebruiken: "Er is geen openbare kunst in deze buurt, dus ik dacht: 'laat ik zelf maar wat neerzetten.' Het is heel anders dan in een museum, hier komen mensen langs die zich zullen verwonderen, tenminste, zo stel ik me dat voor."

In alles ziet Bossman kunst. Van een oud gevonden plankje tot een fles ontploft purschuim, je kunt het zo gek niet bedenken of hij gebruikt het in zijn werk. "Alles kan kunst zijn, het hoeft niet esthetisch te zijn of goed over nagedacht. Juist dat wat spontaan ontstaat, heeft een sprankeling die veel reguliere kunst niet heeft."

Wendy Moore was tot een paar jaar geleden vooral als talentvol dressuurruiter in de manege te vinden, totdat ze op haar 17e een tweedehands gitaar kocht. Ze werd verliefd op het instrument en ontdekte dat ze ook kon zingen. Inmiddels heeft ze een contract getekend bij platenlabel Zip-records in Amsterdam, waar ook Alain Clark en Barry Hay hun muziek hebben ondergebracht.

"Ik ben super excited over wat er gaat komen en heb er heel veel zin in", zegt Wendy vol enthousiasme. In de komende maanden gaat zij drie singles uitbrengen waar ze nog niet zo veel over mag verklappen. In de zomer wordt de eerste verwacht. "Dit is wel hét moment. Door Covid heb ik lang moeten wachten, maar we hebben hele vette plannen."

Liedjes over ervaringen

De Zandvoortse laat zich door verschillende muziekgenres inspireren. Ze noemt zichzelf een pop singer-songwriter met een licht randje van Indie rock. Haar liedjes gaan over dingen die ze zelf meemaakt. "Soms schrijf ik ook over ervaringen van andere mensen. Zoals Relapse, dat gaat over een vriendin van mij die toen in een rotsituatie zat."

Wendy heeft zich in de afgelopen jaren enorm ontwikkeld. Vooral in de coronajaren, waarin ze veel thuis zat, ontdekte ze steeds meer over zichzelf. "Ik ben erachter gekomen dat ik best wel een doorzetter ben."