DSB Bank betaalt laatste schuldeisers: oproep aan ex-klanten om zich te melden

DSB Bank gaat de laatste schuldeisers terugbetalen. Na de afronding van het failissement bleef er nog 650 miljoen euro over. Het gaat in totaal om 280.000 rekeninghouders, waarvan naar een deel nog wordt gezocht omdat de juiste adresgegevens ontbreken.

Speciale website

De meeste schuldeisers zijn in de afgelopen jaren al terugbetaald. Het gaat nu nog om een grote groep mensen (280.000) die een spaar-, betaal- of depositorekening had toen de bank van oprichter Dirk Scheringa failliet ging. "Bij 100.000 mensen gaat het misschien om een tientje, bij anderen om meer", legde curator Ben Knüppe eerder uit aan NH Nieuws.

En die zijn niet allemaal even makkelijk te vinden. Via een brief worden mensen van wie de adresgegevens bekend zijn geïnformeerd. Anderen worden opgeroepen zich te melden. Via de website rente.dsb.nl kunnen ex-klanten kijken of ze in aanmerking komen voor de uitkering.