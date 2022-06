Atlete Nadine Visser loopt WK-limiet

800 meter mannen

Tony van Diepen uit Heerhugowaard is al geplaatst voor het WK, maar wist voor het eerst in vijf races niet te winnen op de 800 meter. Hij toonde wel zijn vorm door een prima tijd van 1.44,24 te lopen in Turku. Daarmee verbrak hij zijn PR dat op 1.44,31 stond. De 800 meter werd gewonnen door Max Burgin in een tijd van 1.43,52.