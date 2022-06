Laadpalen voor IJburgers gegarandeerd door enorme transformatoren

In andere delen van de stad kunnen nieuwe grootverbruikers, zoals nog te bouwen supermarkten en bedrijven die willen verduurzamen, al niet meer aangesloten worden omdat het stroomnet vol is . Dit nieuwe station moet voorkomen dat zoiets ook op IJburg gebeurt.

De mega-transformator werd per vrachtwagen vanuit Italië gebracht. Stukje voor stukje werd het vanmiddag op de goede plek gehesen. Er komen later nog drie transformatoren bij.

IJburgers met een elektrische auto hoeven volgens Liander dan ook niet te vrezen dat ze in de toekomst geen laadpaal meer kunnen krijgen. "Met dit nieuwe onderstation kunnen we garanderen dat bewoners van IJburg in ieder geval hun elektrische auto, en al hun andere behoeften die ze hebben, kunnen opladen", zegt Paul van Engelen, manager bij Liander.

Dit nieuwe elektriciteitsverdeelstation is dus dus geen oplossing voor de problemen in de rest van de stad. Daarom wil Liander tot 2035 nog 29 nieuwe van dit soort stations bouwen. Sommige zijn kleiner, andere groter. Het exemplaar op Strandeiland misstaat volgens Van Engelen in ieder geval niet. "We hebben dit station samen met de gemeente ontworpen."

Het elektriciteitsverdeelstation wordt waarschijnlijk aan het eind van dit jaar in gebruik genomen.