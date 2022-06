IJmond NL V Groen schoolplein net op tijd af voor pensioen van gymleraar en initiatiefnemer Harry

Het schoolplein van de Boekanier in IJmuiden is de afgelopen jaren onder leiding van gymleraar Harry van der Burg flink opgeknapt. Na een weerzien met zijn oud-leerling Theo Brouwer, die nu als boswachter werkt, waren de twee er over uit: Het moet een groen plein worden. Nu is het plan werkelijkheid geworden en laten de mannen met trots het nieuwe plein zien.

Het nieuwe voorplein Ingezonden foto

Het oude voorplein Ingezonden foto

Het nieuwe achterplein Ingezonden foto

Het oude achterplein Ingezonden foto

Het nieuwe kleuterplein Ingezonden foto

Het oude kleuterplein Ingezonden foto Volgende

De oude situatie had volgens de gymleraar iets treurigs. "Hier waren drie pleinen, drie geweldige grijze tegelmassa's met eigenlijk geen groen. Toen hebben we als school bepaald: hier gaan we wat aan doen!" Boswandeling Theo heeft heel wat jaren geleden gymles gehad van Harry. Toen de twee elkaar weer zagen in het natuurgebied waar Theo nu als boswachter werkt, hebben ze samen met een klas van de school een wandeling gemaakt. Daarover vertelt Harry: "Daar kon je dus aan zien dat Theo de kinderen enorm goed weet te enthousiasmeren. Je ziet dan ook dat sommige kinderen nog nooit in een bos hebben gelopen en daar kan hij dan weer geweldig over vertellen. Kinderen hebben groen nodig om gestimuleerd te worden om met de omgeving in contact te komen." In totaal heeft de realisatie van het nieuwe schoolplein zo'n 70 duizend euro gekost. Met name de speeltoestellen hebben een groot prijskaartje. Dankzij sponsoren en donaties vanuit verschillende stichtingen heeft de school een volwaardig en groen schoolplein kunnen verwezenlijken.

Jasper Leegwater / NH Nieuws

Naast de 'normale' schoolpleinen is er ook een strook aangelegd voor natuuronderwijs naast de gymzaal. Volgens Harry gaat daar de komende jaren een hoop moois gebeuren. "De juffen zijn heel enthousiast en hebben al lesprogramma's aangevraagd. Ik denk dat het allemaal goed gaat komen." Wilgen Boswachter Theo Brouwer laat nog even zien wat voor bomen er geplant zijn. "Allemaal wilgenbomen die we gesponsord hebben gekregen van de gemeente. Die knippen we straks af en dan loopt 'ie ieder jaar uit. Dan gaan we er een knotwilg van maken." Dat de kinderen betrokken worden bij het onderhoud van het groen is duidelijk. "Van die wilgentwijgen kunnen we hoop ik weer mooie dingen van vlechten. Het is ook een stukje onderhoud voor de leerlingen, echt een taak." Nu het pensioen van Harry van der Burg echt dichtbij komt kijkt hij tevreden terug op dit grootse project waar hij de afgelopen jaren aan heeft gewerkt. "Ik zet als het ware een groene stempel d'r op. Ik laat de kinderen en docenten met een heel gerust hart achter. De basis ligt er en de groene vingers kunnen gaan ontwikkelen bij onze kinderen." Aankomende donderdag wordt het opgepimpte schoolplein officieel geopend. Over twee weken zwaait Harry af als docent en gaat hij van zijn pensioen genieten.