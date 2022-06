OM weet zeker dat Ridouan Taghi opdrachtgever is van moord op Ronald Bakker uit Huizen

Het Openbaar Ministerie (OM) is ervan overtuigd dat Ridouan Taghi de opdrachtgever is voor de moord op Ronald Bakker. Dat zou duidelijk blijken uit versleutelde berichten. Op 9 september 2015 werd de 59-jarige man uit Huizen, net nadat hij terugkwam van zijn werk, voor zijn huis vermoord.

HFV Photo Services

De medewerker van de Spyshop in Nieuwegein zette die bewuste dag rond 18.20 uur zijn auto neer op de oprit van zijn woning aan de Rendier in Huizen. Vervolgens werd hij in koelen bloede vermoord. Bakker werd terwijl hij nog in zijn auto zat door het hoofd geschoten. De schutter ging er op een zwarte motor vandoor. Dat zag een getuige. Apparatuur in auto's Uit onderschepte PGP-berichten (versleutelde digitale berichten) zou blijken dat Ridouan Taghi de opdrachtgever was voor de moord op Bakker. Dat meldde de officier van justitie maandag tijdens zijn betoog in het strafproces. “In de PGP-berichten is goed te zien dat er allerlei denkbeelden zijn ontstaan over de rol die de Spyshop bij de aanhoudingen zou hebben gehad. Ook wordt gedacht dat een specifieke medewerker van de Spyshop mogelijk de verdachten zou hebben aangewezen en dat er beelden vanuit de Spyshop zouden zijn verstrekt. Uiteindelijk gaat het zover dat Taghi zelfs denkt dat de Spyshop de apparatuur in de auto’s zou hebben gestopt”, zo meldt het OM. De liquidatie van de Huizer volgde op de aanhouding in juli 2015 van de verdachten in het zogenoemde 26Koper-onderzoek. Dit onderzoek ging over de vondst van een grote wapenopslag in Nieuwegein en het voorbereiden van moorden. In dit onderzoek was gezien dat twee verdachten de Spyshop in Nieuwegein bezochten. Autovolgsystemen Dat was destijds aanleiding voor de officier van justitie om de verkoopadministratie te vorderen. Uit deze gegevens bleek dat de verdachten twee autovolgsystemen en een draadloos alarm hadden gekocht. De Spyshop was verplicht om mee te werken aan de vordering.

Marengo

De moord op Ronald Bakker is onderdeel van het Marengo-proces dat momenteel gaande is. In totaal verschijnen zeventien verdachten voor de rechter. Zij staan terecht voor deelname aan een criminele organisatie en worden verdacht van het plegen van zes liquidaties, waaronder die van de 59-jarige Huizer.

Deze informatie stond in het dossier dat is gebruikt bij de voorgeleiding van de verdachten aan de rechter-commissaris nadat zij waren gearresteerd in juli 2015. Het tweetal zat toen in alle beperkingen, wat inhoudt dat zij alleen contact mochten hebben met hun advocaat. “Die informatie kan alleen bij Taghi terecht zijn gekomen doordat de beperkingen zijn geschonden. Alle verdachten die waren aangehouden en in wiens zaak een dossier was verstrekt, bevonden zich nog in beperkingen”, aldus het OM. Medeverantwoordelijk Dit leidt tot de conclusie van het OM dat bij Taghi, die terecht staat voor de moord op Bakker, de indruk is gewekt dat de medewerkers van de Spyshop in Nieuwegein medeverantwoordelijk zijn geweest voor de verrichte aanhoudingen in het 26Koper-onderzoek. Sterker nog; het verhaal is naar de mening van het OM een steeds groter leven gaan leiden bij Taghi. Uiteindelijk heeft dat geleid tot de moord. “Een gerucht of een half woord is levensgevaarlijk als het in handen komt van de organisatie waaraan Taghi leiding geeft.” Overigens bestond ook nog het plan om een aanslag te plegen op de Spyshop met een bazooka. Dat is uiteindelijk nooit gebeurd, omdat de politie in oktober 2015 de twee verdachten heeft aangehouden.