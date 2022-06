Laatste verdachte brand Lutherhof vrijgelaten uit voorarrest

Een 18-jarige Hilversummer die verdacht wordt van de dodelijke brandstichting aan de Lutherhof in Hilversum komt 23 juni vrij. De kinderrechter in Utrecht heeft dinsdag het voorarrest van deze verdachte geschorst.

Het Openbaar Ministerie vervolgt drie Hilversummers voor betrokkenheid bij de fatale brandstichting op 28 mei 2021 aan de Lutherhof in Hilversum. Het drietal gooide benzine in de brievenbus van de 48-jarige Vanessa Vos en de 49-jarige Marco Witkamp en staken het aan. Het stel kwam bij de brand om het leven.

De jongen die dinsdag is vrijgekomen wordt ervan verdacht de brand te hebben aangestoken. Zijn voorarrest was al twee keer verlengd. Het gevolg hiervan is dat hij achter de tralies meerderjarig is geworden. Daardoor kan de kinderrechter dit besluiten over een meerderjarige verdachte. De twee andere verdachten, Hilversummers van 21 jaar, zijn al eerder dit jaar vrijgelaten uit hun voorarrest. Wel zal de jeugdreclassering hem streng in de gaten houden.

Het OM had hem liever nog langer in voorarrest gehouden, omdat 'ze nog genoeg bewijs zagen daarvoor', zo stelt de woordvoerder. Wanneer de inhoudelijke behandeling van de strafzaak zal zijn is nog niet duidelijk. Strafrechtelijk onderzoek loopt nog.