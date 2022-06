Promovendus FC Volendam begint eredivisie in hoge noorden, AZ opent tegen GAE

In de eerste speelronde van de eredivisie wacht voor FC Volendam een bezoek aan FC Groningen. De KNVB heeft dat zojuist bekendgemaakt. De Volendammers trappen zondag 7 augustus om 12.15 uur af in de Euroborg.

Landskampioen Ajax begint een dag eerder aan het nieuwe seizoen. De ploeg van de nieuwbakken coach Alfred Schreuder gaat zaterdag 6 augustus op bezoek bij Fortuna Sittard. De aftrap in Limburg is om 16.30 uur. AZ sluit de eerste speelronde af. De Alkmaarders openen het seizoen op zondag 7 augustus om 16.45 uur met een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

Eerste divisie

Na dertien jaar afwezigheid keert FC Volendam weer terug in de eredivisie. De ploeg van trainer Wim Jonk werd afgelopen seizoen tweede in de eerste divisie. De clubs in de eerste divisie beginnen in hetzelfde weekend aan hun competitie. Telstar begint op maandag 8 augustus met een regioclash met Jong Ajax. Om 20.00 uur gaat de ploeg van de nieuwe treainer Mike Snoei op bezoek op De Toekomst. Jong AZ trapt op hetzelfde moment af tegen MVV Maastricht.

Het volledige conceptprogramma van de eredivisie en eerste divisie wordt morgenochtend bekend.