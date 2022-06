Meer dan 100.000 Gooise hardrrijders op de bon geslingerd in 2021

In de Gooi en Vechtstreek zijn in 2021 bijna 117.000 boetes uitgeschreven voor te hard rijden. Hilversum is de gemeente waar de meeste snelheidsduivels op de bon zijn geslingerd, terwijl er in Weesp nauwelijks een bekeuring wordt uitgeschreven voor het overschrijden van de maximumsnelheid.

Om precies te zijn er in2021 in de regio 116.997 geregistreerde snelheidsovertredingen, zoals het officieel heet, waargenomen. Dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van Independer op basis van de gegevens van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). In heel Noord-Holland zijn vorig jaar meer dan 1 miljoen bekeuringen uitgeschreven voor te hard rijden. Over heel Nederland zijn dat er bijna 6,7 miljoen.

Oostereind

In ‘t Gooi is Hilversum de gemeente met de meest geregistreerde snelheidsovertredingen. In totaal zijn 35.781 boetes uitgeschreven. Dat zijn er bijna 3.000 meer dan in 2020. In Hilversum staat ook een van de meest bekende flitspalen van het land en die zorgt ook ditmaal weer voor veel snelheidsovertreders. Afgelopen jaar ‘scoorde’ de flitser aan het Oostereind, net na de afslag van de A27, 15.800 hardrijders.

Na de mediastad volgen Wijdemeren met 29.218 bekeuringen voor het gaspedaal te ver intrappen, Gooise Meren (24.261) en Laren (21.675). Huizen volgt op afstand met 5.856 boetes. In Eemnes (182), Blaricum (72) en Weesp (15) zijn er relatief heel weinig snelheidsovertredingen geregistreerd.

Top vijf

De gemeente Gooise Meren staat in de top vijf van Noord-Hollandse plaatsen met de hoogste gemiddelde snelheidsovertredingen. Samen met Diemen neemt de fusiegemeente de vijfde plek in: 10,6 kilometer te hard bij een gemeten snelheidsovertreding. De gemeente Koggenland voert deze ranglijst ruimschoots aan. Daar is de gemiddelde snelheidsovertreding maar liefst 22,7 kilometer boven het toegestane maximum.