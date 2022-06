Het belang van de buurtbus: "Het is een passie"

Met het streekvervoer in Noord-Holland onder druk blijk de buurtbus weer extra belangrijk. In de Noordkop en West-Friesland wordt al jaren met buurtbussen gewerkt om de tekorten bij reguliere lijnen op te vangen. "Maar we zijn niet een totale oplossing voor de tekorten in het OV", weet vrijwilliger Koos Slootweg.

Toch zijn ze voor veel reizigers een goed alternatief op de gebruikelijke bussen. Het streekvervoer kampt al langere tijd met tekorten op het gebied van personeel en geldzaken. Er wordt gevreesd dat de dienstregeling nog verder teruggeschroefd moet worden als hier geen verandering in komt. "Ik hoop dat de buurtbus nog lang zo blijft rijden, want ik ga er iedere dag mee naar school", vertelt een van de passagiers. Elke keer anders De buurtbus komt bij de haltes waar de reguliere lijnen niet meer rijden, of ze stoppen even als iemand een hand opsteekt. "Dat is het leuke van dit werk, je stopt elke keer weer ergens anders", zegt de buschauffeur. De tekst gaat verder onder de video.

Het belang van de buurtbus - NH Nieuws

Alleen maar vrijwilligers Koos is niet de enige die vrijwillig de bus bestuurt. De hele lijn draait op vrijwilligers: elke dag zes, voor twee lijnen. "We merken dat we er daar sinds corona steeds minder van hebben", vertelt Koos. "We hebben er een tijd uitgelegen en we zijn toen veel mensen kwijtgeraakt aan andere hobby's of vrijwilligerswerk." Ook voor de buurtbus geldt dat ze alleen blijven bestaan bij genoeg personeel. En dat zijn hier vrijwilligers.