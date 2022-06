Commotie over pamfletten 'lesauto's niet welkom in woonwijk': "Ze zijn wel welkom hier"

Sinds een aantal dagen hangen er posters in de Boerhavewijk, met daarop de tekst: 'Lesauto's niet welkom in woonwijk'. De politieke partij Trots Haarlem heeft ze opgehangen, om duidelijk te maken dat een groep bewoners de overlast van de vele lesauto's in de wijk meer dan zat is. Maar dat kan niet iedereen waarderen. Zoals rij-instructeur Alex Joustra van rijschool Nemo. "Ik vind het eigenlijk zieltjes winnen over de rug van ons."

Trots Haarlem heeft veel klachten ontvangen van bewoners die balen van de vele lesauto's in de wijk. Er zouden veel extra geparkeerde auto's staan, van ouders die op hun kind staan te wachten bij het CBR. Ook zouden lesauto's op onmogelijke plekken achteruit rijden of draaien.

"Sommige rij-instructeurs zijn ook niet aan te spreken en zouden eigenlijk een goede opvoeding moeten krijgen", zo vertelt Sander van den Raadt, fractievoorzitter van Trots Haarlem. Vooral de hoeveelheid lesauto's in de wijk zit hem dwars. "Het zijn duizenden verkeersbewegingen per dag in 30-kilometerzones, dat komt de verkeersveiligheid niet ten goede."

'Prachtige oefenlocatie'

Rijinstructeur Joustra begrijpt de overlast van de vele lesauto's in de wijk wel een beetje, maar dat is volgens hem logisch omdat het CBR in juist hier is gelegen. "Wij moeten met onze leerlingen de buurt verkennen, de zijstraatjes ontdekken. Het is een prachtige oefenlocatie."

De pamfletten van Trots Haarlem vindt hij onbegrijpelijk. "Gisteren had ik een leerling in de auto en die zei ook: 'Ik moet toch kunnen oefenen?' En dat is ook zo, iedereen moet de kans krijgen om te oefenen."

