NL V Ondernemen is de nieuwe topsport

Het liefst was hij profbasketballer geworden maar in Nederland is dat een kleine sport en Amerika bleek te ver weg. Daarom is Dylan Pels nu ondernemer en gebruikt zijn kennis van sportvoeding voor het maken van snelle en gezonde shakes. "Ondernemen is ook gewoon topsport", zo weet de startende ondernemer inmiddels.

Lef heeft Dylan zeker en voor een beetje concurrentie is hij niet bang. "Je weet nou eenmaal dat grote multinationals als Unilever efficiënter en goedkoper smoothies op de markt kunnen brengen", maar daardoor laat hij zich niet ontmoedigen. "Ik kan het gewoon beter en sneller, en wil vooral werken aan een betere wereld". Tekst gaat door onder de foto

Een smoothie in een handomdraai - nh/marcruyg

Die betere wereld maakt Dylan met gezond eten. In zijn kantoortje in een Beverwijkse broedplaats bedenkt hij recepten voor lekkere, gezonde maar bovenal snelle maaltijden. Ook hij heeft vooral 's ochtends weinig tijd en een smoothie met veel fruit is dan het beste begin van de dag.

Het enige wat je hoeft te doen is een doosje met fruit uit de vriezer te halen, water of amandelmelk toe te voegen en daarna de blender zijn werk laten doen. Het opdrinken kost wellicht de meeste tijd. Alle benodigde voedingsstoffen zitten erin. En de verslaggever, zelf geen smoothiefan, moet toegeven dat het verrassend lekker smaakt. Tekst gaat door onder de foto

amandelmelk erbij en shaken maar - nh/marcruyg

Gelukkig is ook Dylan als ondernemer niet volmaakt. Aanvankelijk had hij mooie ronde bekers bedacht als verpakking voor zijn shakes. Maar in de lade van de diepvries bleek dat onnodig veel ruimte in te nemen. Daarom is hij overgestapt op rechthoekige doosjes waarvan er heel veel in een diepvriesla passen.

Quote een mooie kleur betekent ook een goede smaak dylan pels shakes-pionier

In zijn kantoortje experimenteert Dylan Pels regelmatig met nieuwe smaken. "Uit ervaring weet ik nu dat een mooie kleur meestal betekent, dat ook de smaak goed is". In het begin deed hij in zijn enthousiasme te veel soorten fruit bij elkaar wat voor een grauwe grijze brei zorgde, die bovendien niet lekker smaakte. Aanvankelijk maakte Dylan alle shakes zelf in de keuken maar die fase is hij gelukkig voorbij. De productie vindt tegenwoordig plaats in een fabriek. Maar dat betekent wel dat er opeens heel veel dozen met shakes op de stoep staan. Gelukkig heeft hij inmiddels investeerders aan boord die net als Dylan geloven in de shakes die voornamelijk verkocht worden via de eigen website, maar inmiddels ook te vinden zijn bij de plaatselijke supermarkt in Heemskerk.

Gezonde smoothies snel gemaakt - nh/marcruyg