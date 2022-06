NL V Zagen met Gods zegen

Als kind hielp Roy Huibers zijn vader met het bouwen van de ark van Noach. Met een oude zaagmachine moesten bomen verzaagd worden tot kloeke planken voor de replica van het bijbelse schip. Hier ontstond de liefde voor het hout. Met een moderne zaagmachine heeft Roy nu een bloeiende houtzagerij.

Roy kreeg het hout met de paplepel ingegoten maar het was geen uitgemaakte zaak dat hij er zijn werk van zou maken. Roy was vooral nieuwsgierig hoe je een leuke boterham kon verdienen en zag overal 'handel' in. Zo probeerde hij het met vijvers maar uiteindelijk viel de appel niet ver van de boom. Tekst gaat door onder de foto

Die boom was inmiddels wel gekapt want Roy zaagt inmiddels met moderne machines honderden bomen tot planken en balken. Een paar jaar geleden begon hij voorzichtig in een hal op het industrieterrein van Schagen, breidde telkens een stukje uit, en bouwt nu een nieuwe bedrijfshal in Wieringerwerf. Dat is nodig want de zaken gaan goed en in Schagen barst het bedrijf uit haar voegen. Tekst gaat door onder de foto

Maar succes bereik je niet met stilzitten en in Schagen wordt er daarom flink aangepakt. "Het is wel zwaar werk", zo beaamt Roy. Maar hij is niet te beroerd om zelf een handje mee te helpen als het nodig is. "Daarom gaan we in het nieuwe pand straks nog meer automatiseren". Het kan beter maar daarvoor is er vooral veel meer ruimte nodig. Voor de computergestuurde zaagmachine moest een muur weggebroken worden en om de boomstammen met de heftruck naar binnen te brengen is er flink wat stuurmanskunst nodig. Tekst gaat door onder de foto

De bomen komen voornamelijk uit Nederland wanneer bossen uitgedund moeten worden of als bomen simpelweg in de weg staan. En wanneer er weer een storm over Nederland raast, staat bij Roy de telefoon roodgloeiend. Van een gezaagde boom blijft ca veertig procent afval over. Dat wordt deels verstookt in biocentrales en er wordt tuinstrooisel van gemaakt. Van het zaagsel worden ondermeer pellets gemaakt voor de houtkachel. Terugkijkend denkt Roy dat hij wellicht te voorzichtig is geweest en direct groter had moeten beginnen. "Als je grote partijen hout kunt verwerken nemen de leveranciers je echt serieus en kun je een betere prijs maken". Maar ja, ook Roy kan de toekomst niet voorspellen.