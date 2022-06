Frans wandelt met een zelfrijdende bolderkar door heel Nederland: "Geeft veel rust"

Met een motor van een elektrische step en een zonnepaneel op het dak kan de bolderkar voortdurend meerijden met wandelliefhebber Frans Scherpenzeel (70). Hij is inmiddels al ruim een maand van huis weg en heeft al gewandeld van Ede naar Zeeland en langs de hele kuststrook weer richting Den Helder. En dat allemaal voor het goede doel.

Frans is al jaren gek op wandelen en geen uitdaging is hem te gek. Zo liep hij het Pieterpad, de bekendste langeafstandswandelroute van Nederland, met gemak af. Daarna was hij op zoek naar een nieuwe uitdaging en wilde hij een grote route door Nederland lopen. "Maar al je spullen tillen op je rug is veel te zwaar", aldus Frans, dus hij bouwt een gekregen bolderkar om tot zelfrijdende kar. In de bolderkar redt Frans het zonder problemen om wekenlang van huis te zijn. De kar is goed gevuld met onder andere zijn tent, luchtbed en toiletspullen. Hij zoekt hij na elke wandeldag weer een nieuwe plek om te kunnen slapen. "Dat valt nog niet altijd mee, omdat sommige campings geen plekken hebben voor tenten", vertelt de wandelaar. En dan wordt het soms even spannend, omdat Frans altijd rekening moet houden met de accu van de kar. Route Ondertussen heeft Scherpenzeel al een grote ronde door Nederland gelopen. Hij begon in zijn woonplaats Ede en liep vanaf daar naar het puntje van Zeeland en daarna langs de volledige westkust van Nederland. Gister kwam hij aan in Den Helder en daar bleef hij slapen bij camping De Donkere Duinen. Zijn volgende stop zal Medemblik worden. Daar steekt Frans over met een boot, om zo vanaf Stavoren weer terug te lopen richting Ede.

"Je hoofd is helemaal leeg en ik weet niet welke dag het is" Frans scherpenzeel, fanatiek wandelaar

De wandelaar is na ruim een maand nog steeds te spreken over zijn tocht. "Ik had gedacht dat ik rond dit punt misschien geen zin meer zou hebben omdat ik nu weer terug loop richting mijn woonplaats, maar dat is niet gebeurd", vertelt Frans met een grote glimlach. "Zelfs nu heb ik er weer heel veel zin in." Tekst gaat verder onder de video.

