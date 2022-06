De Peiling: ik maak me zorgen om het openbaar vervoer

De coronazorgen worden minder en de toeristen komen langzaam terug, maar volgens provinciebesturen stopt het kabinet te snel met de financiële steun voor het openbaar vervoer.

Tijdens de coronacrisis nam het aantal passagiers met bijna 50 procent af, waardoor ov-bedrijven in geldproblemen zijn geraakt. Nu de financiële geldkraan wordt dichtgedraaid, zijn de gevolgen dat er bus-, tram- en metrolijnen geschrapt moeten worden.



Vermindering openbaar vervoer

In Amsterdam waarschuwden de Vervoerregio en het GVB afgelopen maanden al dat er volgend jaar 20 tot 30 procent minder openbaar vervoer zal gaan rijden in de stad. Welke tram- en metrolijnen er geschrapt worden, is nog niet duidelijk. In de gehele provincie worden de buslijnen onder handen genomen. Dit heeft grote gevolgen voor de ov-reizigers.