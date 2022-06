Gemeente Koggenland kent grootste snelheidsduivels van heel Nederland

In de gemeente Koggenland werd in het afgelopen jaar gemiddeld het hardst gereden door Nederlanders die een bekeuring kregen, blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Enkhuizen telt met vier geregistreerde boetes het minste aantal snelheidsovertreders van Nederland.

In de provincie waren het afgelopen jaar 1.028.000 geregistreerde snelheidsovertredingen. In totaal werden 14.300 boetes uitgedeeld in West-Friesland, wat neerkomt op bijna 40 snelheidsbekeuringen per dag. De gemeente Hoorn had met 8.332 gemeten snelheidsovertredingen het hoogste aantal van West-Friesland.

In de gemeente Koggenland werd in het afgelopen jaar gemiddeld het hardst gereden, blijkt uit de cijfers. In totaal werden 430 snelheidsovertredingen gemeten waarbij gemiddeld 22,7 kilometer per uur te hard werd gereden. Daarmee is Koggenland niet alleen koploper in Noord-Holland, maar ook in de rest van het land.

In Velsen en Wormerland werd gemiddeld iets meer dan elf kilometer per uur te snel gereden. Op landelijk niveau lag het gemiddelde op acht kilometer per uur te hard.