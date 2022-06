Verkrachter Amsterdamse Rinia Chitanie (68) vergrijpt zich in gevangenis aan verpleegster

De man die in 2019 de 68-jarige Rinia Chitanie uit Amsterdam verkrachtte en dodelijk mishandelde, heeft zich in een spreekkamer van het Justitieel Complex Zaanstad vergrepen aan een verpleegster. Huruy G. (23) masturbeerde voor haar neus en vloog haar aan toen ze probeerde te ontsnappen. Ook greep hij een andere collega bij haar borsten. "Door de aanranding ben ik het vertrouwen in mezelf en anderen kwijtgeraakt."

AT5 / Maaike Polder / NH Nieuws

Dat vertelde het slachtoffer Linda (gefingeerde naam) vandaag tijdens een rechtszaak in Alkmaar. Ze deed aangifte van het incident in februari vorig jaar. Op dat moment werkt de vrouw pas een paar maanden op de psychiatrische afdeling van de gevangenis. Het is naar eigen zeggen haar droombaan, tot Huruy G. bij haar komt voor een intake. "Hij zat tegenover me en begon de touwtjes van zijn joggingbroek los te maken", verklaarde Linda aan de politie. Dat is ook te zien op camerabeelden van de spreekkamer. De ervaren verpleegster vraagt eerst nog of hij moet plassen of buikpijn heeft, maar dit blijkt niet het geval. Dan steekt G. zijn hand in z'n broek. "Ik zei dat hij moest stoppen en de ruimte moest verlaten, maar hij ging door." Hij trekt zijn broek wat verder naar beneden en begint aan zijn geslachtsdeel te trekken. Als Linda wil vluchten voor de masturberende G. móét ze langs hem. "Hij greep me vast aan mijn bovenarm en pols." Ze begint te schreeuwen. Collega's op de gang horen dit. Uiteindelijk weet ze de deur uit te rennen. Ze is dan in paniek en in tranen. Verkracht en doodgetrapt G. zit op de afdeling van Linda in afwachting van zijn cassatie. Een maand voor dit incident is Huruy G. namelijk in hoger beroep veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf en TBS voor wat hij de Amsterdams Rinia Chitanie op tweede paasdag 2019 aandeed tijdens haar wekelijkse wandeling om eendjes te voeren. Even terug naar die avond: de 68-jarige Rinia loopt rond 21.00 uur door de wijk Buitenveldert. Ze treft de 20-jarige Eritrese statushouder Huruy G. en die werpt de vrouw op de grond, kleedt haar uit en verkracht haar. Buurtbewoners die op het geschreeuw van Rinia afkomen, zien hoe hij op haar hoofd stampt. De vrouw wordt in coma het ziekenhuis binnengebracht, met gebroken oogkassen, een gebroken neusbeen, gebroken ribben en zwaar hersenletsel. Ook is ze door de mishandeling blind geworden. 51 dagen vecht ze voor haar leven, maar in juni, deze week dus drie jaar geleden, overlijdt de geliefde vrouw uit Buitenveldert alsnog.

Quote "Ik hoop dat de zaak nu gesloten wordt, ik verder kan met de behandeling en mijn leven kan oppakken" Slachtoffer Linda

Eerst door de rechtbank en later door het Hof wordt G. veroordeeld tot zes jaar cel en een gedwongen behandeling. Hij wordt gezien als verminderd toerekeningsvatbaar en komt terecht in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) binnen de gevangenis in Westzaan. Linda heeft vijftien jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en werkt op de dag van de intake met G. vier maanden in Westzaan. "Ik was heel erg ervaren, maar zoiets had ik nog nooit meegemaakt", vertelt ze vandaag aan NH Nieuws. Sinds de aanranding vorig jaar februari zit Linda ziek thuis. "De baan waar ik het naar m'n zin had, ben ik kwijtgeraakt", vertelt ze huilend in de rechtszaal. Door een posttraumatische stressstoornis kan Linda geen prikkels meer verdragen en daardoor is haar sociale leven zowat weg. "Ik voel me niet meer veilig in grote groepen mensen en ben constant alert op gevaar." 'Zag hem op camerabeelden' Één keer is Linda terug geweest in de gevangenis, na een traumabehandeling, maar daar zag ze meteen Huruy G. op de camera's van de afdeling. Ze kreeg een totale herbeveleving, vertelt ze. Inmiddels is ze opnieuw in behandeling. "We zijn anderhalf jaar verder en nog steeds kan ik het niet afsluiten. Ik hoop dat de zaak nu gesloten wordt, ik verder kan met de behandeling en mijn leven kan oppakken." Haar belager staart tijdens haar woorden voor zich uit. Apathisch en vlak, zoals G. ook tijdens de zitting over de verkrachting en mishandeling van de Amsterdamse Rinia Chitanie oogde. De psychologen van het PPC zeggen vandaag dat hij zo ook is binnen de gevangenismuren. Het is volgens hen 'heel ingewikkeld' om een goed beeld te krijgen van de psychiatrische problematiek van G.

Foto van een afdeling van het PPC, ter illustratie - NH Nieuws / Maaike Polder

Hij vertoont psychotische trekjes, heeft waanbeelden en vraagt bijvoorbeeld heel vaak om hetzelfde of dingen die niet nodig zijn. "Dan vraagt hij om shag, krijgt hij dit en met de shag in zijn handen vraagt hij weer om shag. En weer", aldus een van de medewerkers van de afdeling. Bij borsten gegrepen De Eritreeër is op dit moment onder gedragsbehandeling, ook met bijvoorbeeld een zogeheten cultuursensitieve coach. Na het incident met Linda heeft hij een andere collega van de afdeling bij haar borsten gegrepen. Zij deed geen aangifte. Maar sinds dit incident heeft hij dit gedrag niet meer vertoond, aldus de psychiater. De advocaat van G., Arnoud Comans, stelt te betwijfelen of zijn cliënt wel begrijpt waarvan hij wordt beschuldigd. Ook de eerdere veroordelingen zouden niet tot hem door zijn gedrongen. Hij pleit voor schorsing van de vervolging vanwege volledige ontoerekeningsvatbaarheid. Maar daar ging de rechter vandaag niet in mee. Zij achtte G. slechts deels ontoerekeningsvatbaar en dus schuldig aan schending van de eerbaarheid van Linda. Ze stelde dat psychische stoornissen wel degelijk invloed hebben gehad op zijn daad. De rechter kent Linda wel schadevergoeding toe, maar legt geen gevangenisstraf op aan G. Dit eiste de officier van justitie vandaag ook niet, omdat dit volgens haar 'slechts symbolisch zou zijn' en de uitvoer niet realistisch: ze gaat ervan uit dat Huruy G. ook definitief wordt veroordeeld voor de gewelddadige dood van Rinia Chitanie en dus TBS opgelegd zal krijgen. G. heeft twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan.