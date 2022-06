Oorlog Oekraïne zet veelbesproken kunstwerk op losse schroeven

Eigenlijk zou het kindvriendelijke kunstwerk 'Kasteel Samenvleet' in juli in de Amstelveense Kastelenbuurt worden geplaatst, maar onlangs bleek dat geen haalbare kaart. De reden: de staalprijs, die door de oorlog in Oekraïne door het dak gaat. Sommige buurtbewoners zijn kritisch en hopen dat van uitstel afstel komt, want het uiteindelijke ontwerp is absoluut geen aanwinst voor de buurt, menen zij.

Zo moet het kunstwerk eruit komen te zien Maze de Boer

De kleiwerken die de meeste stemmen kregen Maze de Boer Volgende

Het stalen kunstwerk is ontworpen door kunstenaarsduo Maze de Boer en Frank Koolen. Voor inspiratie gingen zij langs op basisscholen in de buurt, waar ze leerlingen vroegen om van klei delen van kastelen te maken. "Zij hebben met al hun verbeeldingskracht fantastische vormen gemaakt", vertelt Maze enthousiast. De gekleide creaties zijn vervolgens voorgelegd aan buurtbewoners, waarna zij op hun favoriete torens, bruggen en poorten konden stemmen. Die selectie hebben de kunstenaars gebruikt bij het ontwerpen van de tweedimensionale vormen, die bij elkaar Kasteel Samenvleet vormen. Tekst gaat verder onder video.

Kunstwerk in gevaar - NH Nieuws

Door het gekozen traject hoopt de gemeente dat het kunstwerk onder buurtbewoners gaat 'leven', maar dat lijkt vooralsnog tegen te vallen. "Het is niet helemaal wat we hadden verwacht", vertelt buurtbewoner Roel Faasen. "We dachten dat het wat dynamischer zou worden, dat kinderen er ook echt op kunnen spelen. Je kan er onderdoor lopen, maar niet echt klimmen of glijden", licht hij toe. En ook veel andere omwonenden van het pleintje zijn niet helemaal tevreden over het uiteindelijke ontwerp, zo blijkt uit een rondgang van NH Nieuws. Gemeente Amstelveen laat weten de kritiek niet te herkennen. Zij kreeg maar vier negatieve reacties op de vragenlijst over de klei-ontwerpen, en meer dan 70 positieve reacties. "Maar ons is niet gevraagd of we überhaupt een kunstwerk willen", legt Faasen uit.

Voor het kunstwerk is 75.000 euro begroot, waarvan zowel het honorarium van de kunstenaars als de grondstoffen voor het kunstwerk moeten worden betaald. Sinds de gemeente de kunstenaars eind 2020 de opdracht gaf om met een kindvriendelijk kunstwerk te komen, is staal 2,5 keer duurder geworden. Een belangrijke reden daarvoor is de oorlog in Oekraïne. Inmiddels is de staalprijs wel weer iets afgekoeld. De gemeente en kunstenaars onderzoeken nu hoe het kunstwerk goedkoper kan worden gemaakt, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Het gaat hierbij om aanpassingen in het technisch ontwerp. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van dunnere staalplaten en andere verankeringen.

Marleen Nijhuis, die het kunstwerk naast haar deur zou gaan krijgen is er niet rouwig om als het niet lukt om de kosten te drukken. "Dan blijft het lekker een speelplek voor de kinderen. Ze zijn daar altijd aan het picknicken en voetballen", vertelt ze. "Het lijkt een beetje op Barbapapa", verwijst de negenjarige Benjamin naar de iconische tekenfilmfiguur. Zijn smaak is het in ieder geval ook niet. Maar er zijn ook kinderen die wél vrolijk worden van de gekke vormen en felle kleuren. "Het zijn alle kleuren van de regenboog", omschrijft de zesjarige Emily. Van buurmeisje Cathelijne (9) mag het iets minder kleurrijk, maar de vormen vindt ze wel leuk. Maze is er dan ook van overtuigd dat de buurtkinderen het kunstwerk goed kunnen gebruiken als speelplek. "Ze kunnen er verhalen bij verzinnen en bijvoorbeeld verstoppertje in spelen."