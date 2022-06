Tranen en teleurstelling bij Stones-fans: "Dit verwacht je niet van Mick"

De teleurstelling bij fans van The Rolling Stones bij de Johan Cruijff Arena vanavond is groot. Het concert van de Britse rockband werd een ruim een uur voor aanvang afgelast nadat Mick Jagger besmet bleek met corona. "Het is te hopen dat hij het overleeft op zijn leeftijd", aldus een fan.

"Tranen in de ogen, dit kan echt niet", zegt een ander. "Weet je hoe lang ik hierop heb zitten wachten? Eindelijk geen covid meer, heeft Mick covid! Dat verwacht je niet van Mick", zegt een andere vrouw. "We gaan maar naar huis. We hebben heerlijk gegeten, gedronken en gedaan, maar we hebben geen Mick."

"We komen uit Zuid-Limburg, we hebben tweeënhalf uur in de auto gezeten", vertelt een man met een biertje in zijn hand. "En nou komen alle appjes binnen dat het niet doorgaat. Dat is lekker kut allemaal."

Mick Jagger heeft op Instagram zijn excuses aangeboden voor het moeten uitstellen van de show. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum waarop de show kan worden ingehaald.