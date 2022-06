Taqa mag gasvelden rondom Alkmaar en Bergen dubbel zo snel leegpompen

Er was al groen licht om 150 miljoen kubieke meter aardgas uit de gasvelden te halen en met het nieuwe besluit is dat nu ruim verdubbeld tot 302 miljoen kubieke meter. Dat meldt mediapartner Duinstreek Centraal . Gasbedrijf Taqa had de extra productie aangevraagd.

Ook het Rijk wilde het gas in regio Alkmaar sneller oppompen. "De reden hiervoor is dat men verwacht in 2024 de gaswinning te stoppen en daarvoor zo veel mogelijk gas gewonnen wil hebben", liet gemeente Bergen eerder aan NH Nieuws weten.

Gemeente Bergen geen voorstander





De gemeente Bergen is geen voorstander van de gaswinning. Zo verzocht burgemeester Lars Voskuil het ministerie eerder al om de gasvelden in zijn gemeente niet versneld leeg te pompen. En in 2019 riep de gemeente Bergen namens een coalitie van gemeenten op om de gaswinning in de zogenaamde 'kleine velden' af te bouwen . Dit komt onder meer doordat de gemeente bang is voor aardbevingen.

In het verleden is Bergen al meerdere keren opgeschrikt door een aardbeving, waardoor scheuren in huizen ontstonden. In het nieuwe winningsbesluit geeft het ministerie toe dat er een reële kans bestaat op aardbevingen. Maar die risico’s zouden niet groter zijn dan in het oude winningsplan. Daarom ziet het ministerie geen reden om de toestemming te weigeren.