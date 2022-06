Nog een lantaarnpaal midden op fietspad in Amsterdam-Zuid: "Wat een rotplek"

We zagen het deze week al eerder: lantaarnpalen midden op het fietspad in Buitenveldert. Nu loopt de teller op, want een paar straten verderop staat blokkeert er nog een paal de oversteekplaats voor fietsers. "Wonderlijk", vindt een voorbijganger.

"Je zal hier maar naar college fietsen en je koffie nog niet hebben gehad", grapt een vrouw. "Dan fiets je er misschien wel vol tegenaan."De meeste fietsers vinden dat de paal in de weg staat: "Die staat op een rotplek", en "Het zou fijn zijn als die er niet stond", zijn de gemiddelde reacties.

Sommige fietsers vinden het minder erg: "Ik fiets er wel omheen. Al kan het wel gevaarlijk zijn misschien. Als je blind bent."

De gemeente is de fiets- en voetpaden aan het opknappen, waardoor er een aantal paden is verbreed of verplaatst. Op de vraag waarom de lantaarnpalen niet worden weggehaald vóórdat er aan de weg wordt gewerkt, antwoord een woordvoerder: "Dit gebeurt door verschillende partijen en de planning/afstemming is niet optimaal verlopen."

Over twee weken kunnen alle lantaarnpalen die op de fietspaden staan worden verwijderd.

Heb jij ook een paal gezien waarvan het lijkt alsof die willekeurig is geplaatst? Stuur dan een foto naar [email protected].