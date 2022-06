Al 50 jaar een woning, maar gemeente Haarlem weigert woonbestemming af te geven

Frans Verpoorten (73) woont al 50 jaar op de benedenverdieping van een pand in de Oranjestraat. Ooit was dit de timmerwerkplaats van zijn opa. Toen hij drie jaar geleden een hypotheek wilde afsluiten om ook wat leefgeld te hebben naast zijn AOW, wilde de bank daar niet mee instemmen omdat zijn woning een werkplaatsbestemming heeft. En de gemeente is niet van plan dit om te zetten in woonbestemming, ook al heeft dit grote gevolgen voor Frans.

Frans heeft in 1970 samen met zijn opa een nieuwe vloer in de werkplaats gemaakt en daarna ingericht als woning - NH Nieuws

Hans heeft het er zichtbaar moeilijk mee, dat hij geen medewerking krijgt van de gemeente. Zonder hypotheek is hij aangewezen op alleen AOW en dat is geen vetpot. Daarbij vraagt hij zich af hoe het kan dat de ambtenaren van achter hun bureau beslissingen nemen over zijn woonsituatie en toekomst, zonder daadwerkelijk ook maar één keer te komen kijken.

Het pand waar hij woont, bestaat uit drie verdiepingen en was ooit geheel in het bezit van de familie van Frans. In 1970 toen er grote woningnood heerste in Nederland, besloot de opa van Frans zijn timmerwerkplaats in te richten als woning. Op een paar korte uitstapjes na, woont Frans al 50 jaar in de oude werkplaats van zijn opa. De twee bovenverdiepingen heeft hij jaren geleden al verkocht.

Oude gevel

Aan de buitenkant is nog de oude werkplaatsgevel te zien, maar binnen is de ruimte volledig als woning ingericht, met een woonkamer, keuken, badkamer, slaapkamer, binnenplaats en aan de achterkant nog een losstaand pand wat als werkplaats dient. Frans is heel erg gehecht aan zijn woning.

In de afgelopen 50 jaar heeft hij bijna al zijn verdiende geld in zijn woning gestopt, waardoor het bijna helemaal is afbetaald. Nu hij uitsluitend van een AOW moet rondkomen, kan hij wel wat extra leefgeld gebruiken. En daarom wilde hij drie jaar geleden een hypotheek afsluiten, maar de bank liet hem weten dat dit niet kan, omdat de benedenverdieping nog altijd een werkplaatsbestemming heeft. "Ik heb dat aangevraagd bij de gemeente. Het was nooit eerder een probleem. Het werd zelfs gestimuleerd om winkeltjes uit de straten te halen. En opeens blijkt dat er iets in de regelgeving is veranderd en gaan ze stimuleren om werkruimtes te creëren in de Leidsebuurt."

Gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem laat in een reactie aan NH Nieuws en Haarlem 105 weten, dat sinds 2020 het behoud van bedrijfsruimtes in de stad een nieuw doel is. "Het is economisch gezien belangrijk voor jonge ondernemers om die bedrijfsruimtes te behouden", zo vertelt een woordvoerder.

De gemeente wil de bestemming van de woning van Frans dus niet veranderen in woonbestemming, met als gevolg dat Frans geen hypotheek kan afsluiten en het moet doen met uitsluitend zijn AOW. "De gemeente gedoogt dat ik hier woon."

De zaak is onlangs voor de rechter gekomen en die heeft Frans Verpoorten in het gelijk gesteld. Maar de gemeente Haarlem laat het er niet bij zitten en stapte begin juni naar de Raad van State. "Ik heb een tijdje terug al gevraagd of ik een gesprek met de wethouder kan hebben over de situatie en toen werd me verteld dat dit niet mogelijk is zolang de zaak onder de rechter is. Dus je krijgt ook niemand te spreken." En dat zit Frans het meeste dwars, dat geen enkele ambtenaar is langs geweest om de situatie met eigen ogen te bekijken.

Hij vraagt zich ook af in hoeverre het aantrekkelijk is als zijn pand uitsluitend een werkplaatsbestemming heeft. "Het is toch veel aantrekkelijker om een woning met daarbij een werkplaats te kunnen verkopen, dan alleen een werkplaats? Daar zullen de buren ook niet blij mee zijn, als er hier een fietsenstalling of garage in komt."

De uitspraak van de Raad van State wordt deze zomer verwacht.