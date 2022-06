The Stones in Amsterdam: "Mick Jagger is de enige man die mij nog nooit heeft teleurgesteld"

The Rolling Stones geven vanavond een concert in de Johan Cruijff Arena. Het optreden is onderdeel van de SIXTY-tournee, ter ere van het zestigjarig bestaan van de band. Al vroeg verzamelden fans zich vanochtend buiten in de rij: "Stones-concerten zijn de mooiste dagen in mijn leven." Grote vraag: zou dit de laatste keer zijn dat Mick, Keith en Ronnie te bewonderen zijn in de stad?

De kaarten voor het concert waren in maart van dit jaar binnen vijf minuten uitverkocht. Eén van de gelukkigen was Egon Christenhuis. Hij zit sinds 8.00 uur vanochtend vooraan. "De muziek van The Stones is altijd de rode draad in mijn leven geweest."

Een 70-jarige dame uit Berlijn is met haar kleindochter gekomen. "Ik heb haar vaak verteld over de concerten van vroeger. Nu kan ik haar laten zien hoe bijzonder de muziek is", zegt ze. "Ik heb trillende benen en vlinders in mijn buik als ik aan ze denk."

Naast hem staat een man die zichzelf Voodoo Hat noemt. Hij draagt een hoed versierd met buttons en logo's van The Stones . "Ik ben opgegroeid met The Stones en een échte superfan." Het is zijn 110de keer dat hij de Britse band ziet spelen. "Ze groeten me op een speciale manier: Keith Richards die knipoogt, Mick Jagger kijkt me aan en Ronnie Wood die zwaait."

Frerik van Zee was bij het concert in Paradiso in 1995. "Een legendarisch concert voor driehonderd man. Zo intiem en bijzonder, ik ga het nooit vergeten." Er zijn geluiden dat dit het laatste concert is in Amsterdam, maar toch hoopt hij dat The Stones nog even doorgaan. "Stones-concerten zijn de mooiste dagen in mijn leven." Een andere fan in de rij zegt: "Ze roepen al twintig jaar dat ze stoppen, maar ik denk dat ze nog wel blijven spelen."

Op een bankje voor de Arena zit Gail uit New York. "Starfucker is het beste nummer ooit", aldus Gail. Ze heeft de mannen al 212 keer zien spelen. Mick Jagger is en blijft haar favoriet. "Mick Jagger is de enige man in mijn leven die mij nog nooit heeft teleurgesteld."

Mick gespot

Verderop in de stad wachten fans in spanning buiten bij het Amstel Hotel waar de bandleden vermoedelijk vannacht geslapen hebben. Ze hopen hier een glimp op te vangen. Eén hotelgast die uit het hotel komt heeft hard bewijs. "Wij sliepen hier vannacht en spotten Mick Jagger toen we uit de lift kwamen", vertelt ze met een grote glimlach. "Hij schrok wel even toen hij ons zag."

Het optreden vanavond is de eerste concertreeks zonder de vorig jaar overleden drummer Charlie Watts. Hij wordt vervangen door Steve Jordan.

Op Twitter liet Mick Jagger alvast weten er zin in te hebben: