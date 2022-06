Op zoek naar Serhii in het Julianapark: veel honden, maar geen spoor van de Oekraïner

Waar is Serhii Hrynyk? Het is de vraag die al enige weken door het hoofd van de familie Vis uit Spierdijk maalt. In België, liet hij via een bericht op Instagram weten. In Hoorn, meent de familie. Zeker na verschillende tips te hebben ontvangen. Verslag van een zoektocht in het Hoornse Julianapark. "Ik zou paranoia worden als ik hier zou moeten slapen."

Waar is Serhii? - NH Media / Michiel Baas

Sinds de familie Vis hem op 9 mei afzet bij het Van der Valk hotel in Hoorn ontbreekt ieder spoor van de Oekraïner. Hij wordt een dag later door zijn broer opgehaald om naar Frankfurt te gaan, maar die weet niets van deze afspraak, zo ontdekken de inwoners van Spierdijk. Is hij uit eigen beweging vertrokken, of is hem iets overkomen? De familie Vis - waarvoor hij bijna drie jaar werkte bij het rietdekkersbedrijf - geeft hem bij de politie op als vermist. Vorige week wordt het zoveelste berichtje via Instagram plots beantwoord door de 25-jarige Oekraïner. Hij verblijft in België en is in orde, zo schrijft hij. En volgende week komt hij langs om alles uit te leggen. Zijn familie houdt hij nog steeds voor dat hij in Nederland verblijft.

De twijfel blijft bij Paul, Bianca en dochter Iris Vis. Zeker omdat de tips die ze ontvangen wijzen naar de Lidl in Hoorn en het aangrenzende Julianapark. Daar zou hij zijn gezien. Natuurlijk is Serhii volwassen en kan hij gaan en staan waar hij wil, maar het verhaal roept vooral vraagtekens op. Tijd voor een zoektocht. Waar is hij? Waarom is hij zo plotseling vertrokken en is zijn vertrek vrijwillig? De jacht op antwoorden start bij de Lidl-vestiging op het Clausplein in Hoorn. Twee moeilijk kijkende gezichten bij het tonen van de foto. Er gaat geen belletje rinkelen, maar één supermarktmedewerker kent wel het verhaal. "Die jongen van het Van der Valk-hotel, toch?" Ook de komst van de chef brengt geen uitkomst. Ze hebben geen idee. Groot en uitgestrekt Op naar het Julianapark. Al is de kans van slagen klein. Het park is groot, uitgestrekt en heeft veel bossages. Ideale omstandigheden voor iemand die niet gevonden wil worden, als dat in het geval van Serhii zo is. Op een zonovergoten donderdagmiddag zijn er voldoende mensen. In de verte vinden kitesurfers de vrijheid in de lucht, op de strandje zwemmen kinderen met bandjes om. Een enkeling laat de hond uit, anderen lopen gewoon hun dagelijkse rondje. Of ze de jongen van de foto hier wel eens hebben gezien, is de steeds repeterende vraag. "Je ziet hier 's ochtends wel eens mensen uit de bosjes komen en zich vervolgens in het water wassen. Dat zijn geen recreatieve zwemmers, denk ik dan. Maar verder zou ik het niet weten." De man probeert zich in de situatie van Serhii te verplaatsen, als hij het verhaal hoort. "Als ik nog niet in de war zou zijn, zou ik het wel worden van al die geluiden 's nachts. Ik zou paranoia worden als ik hier moest slapen." Tekst gaat ver na de foto

Veel honden in het Julianapark - NH Media / Michiel Baas

Twee oudere vrouwen herkennen de jongen van de foto niet en iemand anders voelt weinig behoefte om de foto's te kijken. Snel loopt hij door. "Geen interesse!" Een man van in de vijftig is meer ontspannen. Hij zit op een bankje, met fijn uitzicht op het Markermeer. Uit zijn meegebrachte box klinkt vrolijke muziek. "Dit is mijn achtertuin", zegt hij. "Niet verkeerd, toch? Ik zit hier vaak, zeker op een vrije dag als deze. Als ik die jongen zie, dan bel ik je meteen, oké?" Zorgeloos bestaan Nieuwe week, nieuwe kansen. Bianca Vis heeft geen nieuws. Geen contact met Serhii meer gehad, geen tips over een mogelijke verblijfplaats. Dus stuurt de auto opnieuw naar het Julianapark. Ook op maandagmiddag pakt de zon de hoofdrol in het park. Hier lijkt slechts plaats voor een zorgeloos bestaan, niet voor jongeren die het - wellicht - even niet meer weten. De kiters zijn er weer. De zwemmers ook. Bomen ruizen, een bootje dobbert rond. En verder zijn er honden. Heel veel honden. Alsof maandagmiddag hondenuitlaatdag is in Hoorn. Het is dringen bij de speciale zwemplek voor honden. De foto's worden weer onder verschillende ogen gehouden, maar weer zonder enig resultaat. Geen enkele herkenning, geen spoor van Serhii. Zou hij dan toch in België zijn?