Touw gespannen over weg Zandvoortse duinen: 'Had slecht af kunnen lopen'

Het was nog koud toen Billy Vonk vanochtend op zijn elektrische scooter door de Zandvoortse duinen reed. Hij zat 'in elkaar gedoken' om zich te wapenen tegen de wind, toen hij vlak onder een touwtje doorreed dat over de weg gespannen was. "Ineens werd mijn pet van mijn hoofd afgeslagen."

Het touw dat over de weg was gespannen, raakte Billy tegen zijn voorhoofd. "Mijn hoofd werd naar achteren geduwd", vertelt hij. "Doordat mijn pet van mijn hoofd viel, ben ik gestopt en stapte ik van mijn scooter af." Toen hij terugliep om zijn pet te pakken, zag Billy dat er op borsthoogte een dun touwtje over de weg gespannen was.

Wielrenners

Achteraf beseft Billy zich dat het voorval heel anders had kunnen aflopen. "Ik ben altijd best wel koel onder dit soort situaties. Ik rijd op een elektrische chopper, dus dan zit je laag bij de grond", legt Billy uit. "Maar er fietsen daar bijvoorbeeld ook veel wielrenners. Als die geraakt waren door het touw, had je een serieus probleem."

Toen Billy het touw ontdekte heeft hij het direct losgemaakt, om dat soort situaties te vermijden. Dat bleek net op tijd: "Twee minuten later kwam er in volle vaart een wielrenner langsgereden, je moet er niet aan denken hoe dat was afgelopen als het touw er nog hing. Het is echt een geluk dat ik daar eerder was."

Afgelegen plek

Nadat hij het touw had weggehaald, heeft Billy ook contact opgenomen met de politie. "Ze zijn langs geweest en hebben het gedocumenteerd. Nu gaan ze daar in de buurt vaker checken", vertelt hij.

Volgens Billy is ook de plek waar het touw gespannen was — midden in de duinen — gevaarlijk: "Als je wordt geraakt door zo'n touw en je valt, kun je niet snel iemand om hulp vragen."