Zomervakantie dichterbij, maar van minder vluchten op Schiphol nog geen sprake

Het lukt Schiphol maar niet om luchtvaartmaatschappijen zover te krijgen om vluchten te schrappen. Sterker nog, het aantal vluchten en passagiers neemt juist toe. Deze week rekent Schiphol op gemiddeld 1.310 vluchten per dag. Tussen 30 mei en 5 juni waren dat er nog zo'n 1.200 per dag. Schiphol wil dat maatschappijen zelf in hun vluchtschema's gaan strepen, om zo een zomerchaos op de luchthaven te voorkomen.

Een KLM-Boeing 787-10 Dreamliner van KLM op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Schiphol hoopte met een tijdelijke versoepeling van de strenge start- en landingsregels luchtvaartmaatschappijen te kunnen verleiden om in hun dienstregeling te schrappen. Die maatregel ging op 1 juni in, maar tot nu toe neemt het aantal vluchten op Schiphol alleen maar toe. Gisteren ging Schiphol opnieuw met de maatschappijen om tafel om het annuleren van vluchten bespreekbaar te maken. Over de uitkomst is nog niks bekend. KLM en Transavia wilden nog niks kwijt over het eventueel wegstrepen van vluchten. Een woordvoerder van TUI Nederland liet NH Nieuws weten dat er vooral naar 'andere scenario's' wordt gekeken, zoals het verplaatsen van vluchten naar regionale luchthavens. TUI wil geen vluchten annuleren. Corendon maakte al eerder bekend vooral uit te gaan wijken naar andere luchthavens.

Bijna op het niveau van 2019 In de week van 30 mei tot en met 5 juni waren er gemiddeld 1.206 vluchten per dag op Schiphol. Dat is 84 procent ten opzichte van dezelfde week in 2019, toen het gemiddeld 1.435 waren. Voor de rest van juni verwacht Schiphol 1.310 tot 1.315 vluchten per dag, en komt daarmee bijna op het niveau van voor de coronacrisis. Volgens de NVLT, de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Technici, zit KLM momenteel op 80 procent van het aantal vluchten in vergelijking met 2019. Na de zomer stijgt dat aantal na de zomervakantie naar 90 procent.

Te laat Brancheorganisatie voor luchtvaartmaatschappijen Barin verwacht de komende zomer weinig verbetering. De club is blij met het akkoord voor betere arbeidsomstandigheden voor het grondpersoneel, maar vindt dat Schiphol te laat is met het nemen van maatregelen. Barin zegt constructief mee te werken aan een oplossing om een zomerchaos te voorkomen. Jas alvast uit De luchthaven probeert met een actieplan een einde te maken aan de lange wachttijden voor de incheckbalies, beveiligingscontrole en bagagebanden. Naast het schrappen van vluchten, wil Schiphol de doorstroming in de rijen versnellen door de inzet van 'securitycoaches'. Zij bereiden reizigers voor op de beveiligingscontrole, door bijvoorbeeld te vragen alvast een jas uit te doen en aan te geven dat alles in de tas kan blijven. De zomervakantie begint voor scholen in het midden van het land al over ruim drie weken, op 9 juli. Noord-Holland valt onder de regio 'noord'. Daar gaan de scholen vanaf 16 juli zes weken dicht.