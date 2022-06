Laren moet het deze kermis doen zonder de bekende kermismis

Dat de kermismis een jaartje overslaat komt omdat op dezelfde dag - bovenal op steenworp afstand - de nieuwe pastoor van de Larense Sint-Jansbasiliek voor het eerst een dienst leidt.

Een belangrijk moment, weet ook kermisvoorzitter Fok Bierlaagh. "We vinden het niet passend om op dezelfde ochtend dan ook een kerkdienst op het kermisterrein te houden", vertelt hij. "We willen de kerkgemeenschap niet in de wielen rijden en willen alle ruimte geven aan de eerste dienst van de pastoor."

Jarenlange traditie

De kermismis is een traditie op de Larense kermis. Elk jaar wordt er op de zondag van de kermis een kerkdienst gehouden tussen de attracties. De kerkgangers - veel Laarders, maar ook de kermisexploitanten zelf - zitten dan voor een 'altaar' voor de botsauto's en naast de draaimolen. De dienst wordt elk jaar geleid door de 'kermisaalmoezenier'.

De Larense kermis zegt dat de kermismis volgend jaar wel gewoon doorgaat. "We slaan nu een jaartje over, maar volgend jaar doen we het gewoon weer. De kermismis hoort bij de kermis."

Kermis wel op volle toeren

De Larense kermis zelf gaat wel gewoon door. Net als een jaar geleden, duurt de kermis ook veel langer dan gewend: negen dagen. "We hebben dat een jaar geleden voor het eerst gedaan, toen om de drukte te kunnen spreiden en de kermisexploitanten aan meer omzet te helpen na de coronacrisis. De langere kermis is ons alleen zo goed bevallen dat we het zo willen houden."

De Larense kermis barst over twee weken - op zaterdag 2 juli - los.