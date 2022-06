Straattheater tijdens Zomer in de Mare: "We krijgen het publiek altijd wel mee"

De hele zomer lang kan in Alkmaar weer worden genoten van gratis optredens in de stad. Komende zondag is de laatste editie van Zomer in de Mare, waarna het 'circus' in de weekenden naar het Canadaplein verhuist voor Zomer op het Plein. Mediapartner Alkmaar Centraal was gisteren in park De Rekerhout en zag jong en oud enthousiast worden van straattheater.

Straattheater is vaak interactief, maar dan moet het publiek natuurlijk wel mee willen doen. Volgens Paulien Truijen van theatergezelschap Arch8 lukt dat vrijwel altijd: "We spelen deze voorstelling al heel lang, we hebben er de hele wereld mee over getoerd", zegt ze.



"Overal krijgen we uiteindelijk het publiek zo ver dat het meedoet. Want niemand hoeft mee te doen, niemand wordt verplicht, maar we willen ze uitnodigen om mee te doen. Uiteindelijk is het eigenlijk altijd zo dat wij kunnen gaan kijken en het publiek verder gaat met de voorstelling."



Ook in de Rekerhout kregen de vier theatermakers van Arch8 hun publiek in actie en konden ze zelf vanaf een bankje toekijken. Verder viel bij het publiek de komische langlaufshow 'Skiing Odyssee' van Bratri v Tricku in de smaak.



