Kans groot dat Bruno Martins Indi en Guus Til minuten gaan maken tegen Wales

Het Nederlands elftal maakt zich op de vierde en laatste wedstrijd van deze interlandperiode. Wales is morgen de tegenstander in de Rotterdamse Kuip. Op de persconferentie maakte bondscoach Louis van Gaal drie basisspelers bekend: Vincent Janssen, Matthijs de Ligt en Jasper Cillessen.

De Ligt zal zelfs de aanvoerder zijn tegen Wales. "Dat is een bewuste keuze. Hij is niet voor niks aanvoerder", vertelt Van Gaal. Zijn positie in de verdediging is nog onduidelijk. Zelf liet De Ligt zich ontvallen centraal achter te staan, maar de bondscoach hintte later op een 4-3-3-formatie.

De 3-4-3-opstelling bevalt de selectie in ieder geval goed. "De wedstrijd tegen België was een bevestiging dat we op de juiste weg zijn", zegt De Ligt. "De manier waarop wij het willen spelen is heel aanvallend. Dat is ook wel hoe het Nederlandse volk het graag heeft. We zetten aanvallender druk en daardoor worden onze kwaliteiten beter benut."

Speeltijd voor Martins Indi en Til?

AZ-verdediger Bruno Martins Indi en ex-AZ'er Guus Til maakten weinig minuten in de eerste drie wedstrijden. Alleen in het uitduel met Wales vielen ze even in. "Wacht rustig af, dan weet je het", beantwoordde Van Gaal de vraag of zij morgen gaan starten. "Cillessen is fit en keept morgen. Ook Janssen staat in de basis, maar dat had ik al verteld."