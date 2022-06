Hadley van N. veroordeeld tot 12 jaar cel voor doodschieten Dirk Zwitser

De 32-jarige Hadley van N. is vandaag in de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het doodschieten van Dirk Zwitser (45). Dat gebeurde op 9 mei 2021, in de Beeksteeg in het centrum van Haarlem. Zwitser probeerde bij zijn woning een ruzie te sussen en werd door Van N. door het hoofd geschoten met een gasalarmpistool. Twee dagen later overleed hij aan zijn verwondingen.