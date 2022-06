Texelaar reanimeert toerist na val door stuifzand op weg: "Het is altijd ellende daar"

'Het is echt kantje boord geweest. Dit verhaal vergeet ik niet snel meer.' Texelaar Dennis Vonk heeft zondag een vakantieganger gereanimeerd die door een zandverstuiving op de Volharding nabij De Cocksdorp op Texel van zijn fiets is gevallen en daardoor een hartstilstand kreeg. De Texelaar wil dat er iets gedaan wordt aan de gevaarlijke situatie. Volgens hem zijn er dagelijks ongevallen.

De druk bereden Volharding ligt aan de Waddenkant en trekt vanwege het uitzicht dagelijks veel fietsers en automobilisten. Dat levert soms gevaarlijke situaties op. Zeker als er halverwege de weg ook veel stuifzand ligt uit de nabij gelegen duinen, waar fietsers zich doorheen moeten worstelen.

Een dag na het incident is Dennis Vonk nog redelijk 'in shock'. "Het blijft raar als je iemand levenloos ziet liggen. Ik kwam net aangereden met mijn golfkar toen het incident plaats vond." De Texelaar rijdt regelmatig met zijn golfkar langs de Waddendijk om van het prachtige Waddengebied te genieten. Dit keer was hij getuige van een ongeluk van twee toeristen op een fiets.

De oudste van de twee raakte met zijn voorwiel in het stuifzand en ging onderuit. Daarbij viel de toerist met zijn hoofd op de straat en raakte buiten bewustzijn. "De twee waren familie van elkaar. Samen met de schoonzoon die ook gevallen was en een aantal toeristen hebben we gereanimeerd. Na ongeveer tien minuten leek de man weer redelijk bij bewustzijn, maar wist zich niets meer te herinneren. We hebben het slachtoffer van straat gehaald en achterop mijn golfkar gezet." Indruk Door het incident ontstond een lange rij van wachtende auto's op de eenrichtingsweg Volharding nabij de Texelse vuurtoren. "Daardoor zou het voor de hulpverlening eventueel lastig worden om bij ons te komen." Een van de wachtende toeristen had ervaring met hulpverlening en heeft het slachtoffer verbonden. "Het duurde uiteindelijk best lang voordat de ambulance arriveerde", gaat Vonk verder. Het incident had naderhand ook veel indruk gemaakt op de schoonzoon. "Hij werd ook onwel en uiteindelijk zijn beiden met gillende sirenes naar het ziekenhuis in Den Helder gebracht."

De behulpzame Texelaar heeft vervolgens de fietsen van de slachtoffers naar de vakantiebungalow gebracht op Vakantiecentrum De Krim nabij De Cocksdorp. Een dag later is hij er nog beduusd van. Hij is een dag later nog gebeld door het jongste slachtoffer. "Ze maken het gelukkig goed en bedankte mij voor alles wat ik voor hen deed."

Vonk, die ook lid is van een plaatselijke politieke partij, wil aandacht vragen voor de kwestie met het stuifzand. "Het is altijd ellende daar", zegt hij, "er moet iets gebeuren. Dagelijks zijn er ongevallen, voornamelijk ouderen op de fiets." Het zand uit de duinen ligt na een harde storm op de weg. In opdracht van de gemeente wordt er regelmatig geveegd. Maar volgens Vonk moet er een andere, structurele oplossing komen. "Er moet voor gezorgd worden dat het zand niet meer op de weg ligt. Daar moeten maatregelen worden genomen. Desnoods plaats ik zelf rietschermen, maar dit kan zo niet langer."