Politie bestudeert camerabeelden van treinruk-incident, nog geen aanhouding

De politie heeft camerabeelden bestudeerd van het treinruk-incident, waarbij twee minderjarige meisjes werden lastiggevallen door een man die naast hen kwam zitten en zichzelf begon te bevredigen. Een politiewoordvoerder vertelt aan WEEFF/NH Nieuws dat het onderzoek nog in volle gang is. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

"We doen op dit moment onderzoek in de breedste zin van het woord. Dat lopen we heel secuur na. Verder zijn er geen noemenswaardige ontwikkelingen te melden, en hebben we ook geen arrestatie verricht", aldus de woordvoerder.

Vlak daarna riepen de twee meisjes om hulp en is de man de stilstaande trein uit gevlucht. Een andere passagier heeft nog geprobeerd om de man te achterhalen, maar dit is echter niet gelukt.

De twee zusjes hadden er een filnke trauma aan overgehouden, vertelde hun oudste zus Sezina Kelsey Steur aan WEEFF/NH Nieuws. "Telkens als ze er over proberen te praten, schieten ze vol", zei Sezina vorige week. "Normaal reis ik altijd met ze mee en die ene keer dat ik dat niet doe, gebeurt er dit. Het is heel triest dat er überhaupt van dit soort mensen rondlopen op deze wereld."

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

