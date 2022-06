Voetballer Erik Schouten laat eredivisie achter zich en keert terug in eerste divisie

Willem II is de nieuwe club van verdediger Erik Schouten. De oud-speler van FC Volendam laat SC Cambuur na drie seizoenen achter zich en gaat spelen bij de Tilburgers. Het is opvallende stap, omdat Willem II afgelopen seizoen degradeerde uit de eredivisie.

De 30-jarige Schouten komt transfervrij over van SC Cambuur. Bij de eredivisieclub uit Leeuwarden was hij afgelopen seizoen basisspeler en zelfs aanvoerder. Een verlenging van zijn contract kwam er echter niet, omdat beide partijen het niet eens werden.

"Willem II is een grote club en heeft een eredivisiewaardige uitstraling. De trouwe aanhang zorgt elke keer weer voor een fantastische sfeer in het stadion. Ik heb heel veel zin om te starten en ben enorm trots op het vertrouwen dat ik krijg vanuit de club", aldus de Noord-Hollander in het persbericht.

De in Westwoud geboren verdediger speelde eerder zeven seizoenen bij FC Volendam. Drie jaar geleden vertrok hij naar Cambuur. Schouten doorliep eerder de jeugdopleiding van AZ.