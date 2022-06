Kat komt aanzetten met slang in z'n bek: "Dit nog nooit meegemaakt"

De Dierenambulance Hoorn kreeg vanuit Venhuizen een wel heel bijzondere melding. Een kat had in een sloot een ringslag gevangen en kwam er thuis mee aanzetten. Daarbij raakte de slang gewond en werd naar Wildopvang de Bonte Piet in Midwoud gebracht.

"Het was voor ons ook een aparte ervaring, omdat wij dit soort meldingen nog niet eerder hebben gekregen", vertelt Fred Perrier van Dierenambulance Hoorn. "Ringslangen zijn vaak banger voor ons dan wij voor hen. Dus het kan zijn dat we ooit langs zo'n dier zijn gegaan, maar dan hebben we er niets van meegekregen."

De kat uit Venhuizen had de ringslang echter wel in de smiezen en kon het beest grijpen. Hierbij liep de ringslang lichte verwondingen op aan de oppervlakte van de huid, en werd het dier voor controle meegenomen naar Wildopvang De Bonte Piet in Midwoud.

Experts geraadpleegd

Daar aangekomen zaten de vrijwilligers even met de handen in het haar, vertelt Marlies Testroote van De Bonte Piet. "Dit was de eerste keer ooit dat we een ringslang binnen hebben gekregen", zegt Testroote. "Omdat we normaal gesproken andere dieren bij ons krijgen wisten we niet precies hoe we dit dier konden behandelen."

Nadat de vrijwilligers een aantal biologen en boswachters gebeld hadden werd duidelijk welke behandeling het beste was voor de aangeleverde ringslang. "Zij lieten ons ook weten dat dit een unieke ervaring is. Een aantal jaar geleden is een keer een dode ringslang bij ons gebracht, dit was het eerste levende exemplaar dat wij ontvingen."

Uiteindelijk werd aan de medewerkers verteld dat de kattenbeet in de huid van het dier niet behandeld hoefde te worden, en dat het beest uitgezet moest worden in de omgeving waar het werd gevonden.

Grootste slang van Nederland

Hoewel de slang niet is gemeten, weten de medewerkers van de Bonte Piet dat het om een vrouwelijke slang gaat. Ringslangen worden gemiddeld één meter lang, waarbij de mannetjes over het algemeen een stuk kleiner zijn. De dieren kunnen uiteindelijk zelfs 1,40 meter lang worden.

"Het is de grootste slang die inheems in Nederland voorkomt", laat Testroote weten. "Ze komen echter vaker voor in Limburg en Gelderland. Dus het is heel bijzonder dat de slang in Venhuizen werd aangetroffen."

Afgelopen zaterdag werd de slang weer uitgezet. De tekst gaat verder onder de video.