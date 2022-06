De Peiling: robots zijn de oplossing voor personeelstekorten

Er zijn flinke personeelstekorten in de horeca, zorg en het onderwijs. De arbeidsmarkt kraakt aan alle kanten, maar dit is misschien heel gemakkelijk op te lossen door middel van robots. Verschillende restaurants en zorginstellingen hebben de robots al in gebruik om het personeelstekort tegen te gaan. Zou dit de oplossing kunnen zijn van personeelstekorten?

Bij het Chinese restaurant Sea Palace in Amsterdam zijn robots ingezet om het personeelstekort tegen te gaan. De robots brengen eten naar de gasten en halen de vieze borden op. Heel erg handig volgens de medewerkers, want zij hebben nu meer tijd voor de gasten als ze de bestelling opnemen.

Robot voor de klas

Volgens een onderzoek kunnen technologie en robots meer dan 100.000 werknemers gaan vervangen. Dit gaat werknemers in veel sectoren stress ontnemen. De robots kunnen in de zorg medicatie en eten rondbrengen, in de horeca gaan schoonmaken en in het onderwijs voor de klas gaan staan.

De robots worden in de meeste gevallen enthousiast ontvangen. Gasten in restaurants moeten nog wel wennen aan deze nieuwe medewerkers, maar vinden het interessant en een vernieuwend idee. In verzorgingshuizen zijn bewoners ook erg te spreken over hun technologische vriend.