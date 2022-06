De glimlach is constant aanwezig tijdens verwendag voor kankerpatiënten

Ze hoopte een glimlach op de gezichten te kunnen toveren en dat is gelukt. De verwendag die schoonheidsspecialiste Stephanie Akkerman-Baede uit Venhuizen hield, kon op veel enthousiasme rekenen. "Het was één groot feest."

Aangeleverd

Er was zondag ruimte voor 8 vrouwen. "Op het laatst viel er nog iemand af, omdat die niet goed reageerde op de chemotherapie die ze ondergaat. Dus kon ik nog iemand plaatsen die op de wachtlijst stond. Die was heel blij." Ze organiseerde de zogenaamde 'Jij bent mooi-dag' voor de vierde keer. "Want schoonheid zit van binnen en ook met alle veranderingen die de ziekte met zich mee brengen, blijf je een mooi mens", zei ze vooraf. "Probeer ook eens iets voor een ander te doen, zou ik zeggen. Het kost zo weinig moeite." Goodiebag Acht vrouwen tussen de 33 en 66 jaar werden zondag 'onder handen genomen'. Tijdens de verwendag kregen ze onder meer een gezichtsbehandeling, een voetreflex of voetmassage en werden ze mooi opgemaakt. Daarnaast was er een fotoshoot. Collega's en vriendinnen van Stephanie zetten zich belangeloos in. "Na afloop ontvingen ze een goodiebag, die was echt goed gevuld. Ik denk dat de vrouwen tot laat in de avond aan het uitpakken waren." Tekst gaat verder onder de foto

Aangeleverd

Volgend jaar krijgt het initiatief zeker een vervolg, zegt Stephanie. "Het was een groot cadeau. Voor de gasten, maar ook voor ons om te kunnen doen. Je hoort ook wel heftige verhalen, maar er werd ook veel gelachen. Op een gegeven moment zaten de vrouwen met elkaar op de bank te kletsen en te lachen. Heel ontspannen. Dat vond ik een heel mooi moment. Je hoopt dat ze even kunnen vergeten dat ze ziek zijn. Dat is volgens mij goed gelukt."