Komend weekend zomers warm met veel zon, temperatuur richting dertig graden

De badslippers en oversized zonnebrillen mogen komend weekend weer gezien worden, want aan het einde van de week worden zomerse temperaturen verwacht. Daarnaast is er ook volop zon.

Van hitte is op dit moment nog geen sprake. Er waait vandaag een matige tot krachtige noordwestenwind, waardoor er koele lucht wordt aangevoerd. De temperatuur is zo'n 16 tot 21 graden. Er zijn wolkenvelden, maar de zon laat zich ook regelmatig zien.

Dinsdag wordt het maximaal 21 graden en in de loop van de week wordt het alleen maar warmer. Op woensdag en donderdag stijgt het kwik in de stad naar 23 graden. Ook wordt zonkracht 7 aangekondigd, waardoor een onbeschermde huid snel kan verbranden.

Hete lucht uit Spanje

Op vrijdag en zaterdag stroomt er hete lucht vanuit Spanje naar ons land. Hierdoor wordt het naar verwachting op beide dagen 27 graden en is de zon volop aanwezig. Door de zonsterkte zal de gevoelstemperatuur iets warmer zijn. Lokaal kan de temperatuur oplopen tot 30 graden. Als dit gebeurt in De Bilt, dan is dat de eerste tropische dag van het jaar.

Komende zondag wordt het naar verwachting een stuk koeler, dan wisselen zon en bewolking elkaar af en is er kans op neerslag. Landelijk zou het zelfs kunnen onweren. maar met maximaal 24 graden is het dan nog steeds zomers warm.